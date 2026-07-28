Son Mühür- CHP'de Özgür Özel dönemini kapatıp Kemal Kılıçdaroğlu dönemini başlatan mutlak butlan kararının ardından başlayan sıkıntılı süreç, Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin kuruluşuyla yeni bir döneme kapı araladı.

135 CHP'li vekilden 91'inin tercihinin Yeni Parti olduğu süreçte, belediye başkanı ve meclis üyeleri de yol ayrımına gelmiş durumda.

31 Mart sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı seçilmesinde en büyük etken olan Özgür Özel'e destek verip vermeyeceği merak konusu olan Cemil Tugay, en azından şimdilik bağımsız kalmayı seçmiş görünüyor.

Özel, Tugay'a kapıyı kapatmadı...



Halk Tv'de katıldığı programda Cemil Tugay'ın bağımsız kalma kararını değerlendirirken Tugay'a Yeni Parti'nin kapılarını kapatmayan Özgür Özel,

''Cemil Bey’in durumu şöyle. CHP’den ‘Bir an önce parti kurmalıyız’ diye istifa etti ve hatta benimle yaptığı görüşmede... bana dedi ki ‘Ya sizin sırtınızdan birilerinin yük alması lazım. Hep biz size yük oluyoruz’... ‘Yeni parti kurulacak oraya gideceğim, yeni parti kurulmalıdır’ dedi. Biz Yeni Parti’yi kurduk. Bilmiyorum Cemil Bey’in durumuyla ilgili ama İzmir’de İzmir’i tutamıyoruz... Cemil Bey’le benim kişisel olarak bir sorunum yok. Ama Cemil Bey’le bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. Severiz kendisini. Bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey’e?'' sözleriyle yeni döneme ilişkin netlik olmadığını itiraf etmişti.



Tugay'ın seleflerinin tercihi belli...



Cemil Tugay'ın seçtiği bağımsızlık yolu, seleflerinin tercihiyle uyuşmadı.

Ahmet Piriştina'nın ölümünün ardından oturduğu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu 2019'a kadar korumayı başaran Aziz Kocaoğlu, Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti'yi tercih ettiğini açıkladı.



Koltuğu Aziz Kocaoğlu'ndan devralan Tunç Soyer'in tercihi ise Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'de kalma yönünde oldu.



İzmir'de dengeler değişiyor mu?



Yaklaşık 15 yıllık iktidarının tamamında Kılıçdaroğlu'yla çalışan Aziz Kocaoğlu'nun Yeni Parti tercihi kadar, koltuğu devrettiği Tunç Soyer'in CHP tercihi de şaşırtmadı.

Kocaoğlu'nun görev dönemi boyunca Kılıçdaroğlu'yla birçok kez karşı karşıya geldiği süreçte, Kocaoğlu'nun yola devam etme isteğine rağmen Kılıçdaroğlu tercihini Tunç Soyer'den yana yapmıştı.

Soyer ve Kılıçdaroğlu dostluğu hiç bitmedi...



Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Tunç Soyer, gerek görev dönemi boyunca gerekse Özgür Özel yönetiminin kendisini aday göstermediği süreç boyunca Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olmayı sürdürmüştü.

İzmir'in son dönemlerine damga vuran Şehr-i eminlerinden üçünün de üç farklı siyasi yolu tercih etmesi, İzmir siyasi tarihine düşülen dipnotlarının arasına eklendi.

