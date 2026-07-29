Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZTARIM AŞ’nin işlettiği uygun fiyatlı tanzim satış mağazası İZMAR, 23’üncü şubesini Menemen Asarlık’ta açtı. Gölcük Mahallesi 424 Sokak’ta hizmete giren mağaza, açıldığı ilk günden itibaren mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Mağazada; yerli üreticiden alınan ürünler, 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası ve Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde işlendikten sonra doğrudan tüketiciye sunuluyor.

Kasap fiyatının yarı fiyatına et satışı

Piyasadaki et fiyatlarına kıyasla uygun fiyatlarla satış yapılan mağazada 29 Temmuz 2026 itibarıyla güncel fiyatlar şu seviyelerde :

Dana Kıyma (1 kg): 650 TL

Dana Kuşbaşı (1 kg): 750 TL

İzmar Süt (1 Litre): 38 TL

Kaymaklı Yoğurt (1,5 kg): 80 TL

Tereyağı (1 kg): 390 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri (500 gr): 170 TL

Sızma Zeytinyağı (5 Litre): 1.690 TL

Siyah Zeytin (1 kg): 171,50 TL

Çay (1 kg): 220 TL

Tüketiciler fiyatlardan ve kaliteden memnun

Açılış günü alışveriş yapan mahalle sakinleri, ürünlerin hem uygun fiyatlı hem de güvenilir olmasından memnun olduklarını belirtti.

Mağazanın ilk müşterilerinden Sadettin Mamikoğlu, piyasadaki yüksek fiyatlara dikkat çekerek, "Kasaplarda kilosu 1.500 ile 2.000 lira arasında satılan eti burada en fazla 750 liraya alabiliyoruz. Ürünler taze ve son kullanma tarihi geçmemiş. Bizim için en önemlisi sağlık" dedi.

Süt ürünlerini tercih eden Ayşen Kanat ise "Ürünlerin hem fiyatı hem kalitesi çok güzel. Alışverişimizi artık buradan yapıyoruz. Özellikle tereyağı ve yoğurdunu çok beğendik" diye konuştu.

Yeni şubeler Buca Gediz ve Ödemiş’e açılacak

İzmir genelinde Aliağa, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Tire ve Torbalı gibi birçok noktada hizmet veren İZMAR, mağazasının bulunmadığı bölgelere gezici araçlarla ulaşıyor.

Belediye, kısa süre içinde Buca Gediz ve Ödemiş şubelerini de hizmete açmayı hedefliyor. İZMAR mağazaları, pazar günleri hariç haftanın 6 günü 10.00 - 19.00 saatleri arasında açık kalıyor.