Yıldıray Demirkaya, hem ticaret hayatındaki girişimleri hem de sektör örgütlerindeki görevleriyle bilinen bir isimdi. Vefat haberi, çalıştığı çevrelerde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Ani kayıp, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı ve arama motorlarında merak edilen konular arasına girdi. İşte ölüm haberine dair bilinenler.

Taziye mesajı dernekten geldi

Ölüm haberini Güngören İnşaatçılar Sosyal Yardımlaşma Derneği duyurdu. Açıklamada, yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan iş insanının kaybının sektörde derin bir boşluk bıraktığı belirtildi.

Dernek, İstanbul Yapı Müteahhitleri Birliği adına da üzüntülerini paylaştı. Metinde genç yaşta gerçekleşen ayrılığın hem meslektaşlarını hem de iş dünyasını sarstığı vurgulandı; aileye ve yakınlara başsağlığı dilendi.

Ölüm nedeni ne olarak açıklandı?

Yapılan duyuruda ölümün bir kaza sonucu gerçekleştiği ifade edildi. Kazanın türüne, yerine ya da saatine dair herhangi bir ayrıntı kamuoyuyla paylaşılmadı.

Resmi makamlardan da konuyla ilgili ayrı bir açıklama gelmedi. Bu nedenle olayın nasıl geliştiğine dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Yıldıray Demirkaya kimdir

Demirkaya, Merter piyasasında uzun yıllar faaliyet gösteren iş insanları arasında yer aldı. Bölgenin yalnızca üretim yapılan bir semt olmaktan çıkıp uluslararası ticaretin merkezine dönüşmesi sürecinde etkin rol üstlendi.

Esnafı ortak yatırımlar etrafında buluşturan projelerde öncü konumdaydı. Ticaret merkezi girişimlerinde aldığı sorumluluklar, onu bölgede kanaat önderi olarak anılan isimlerden biri haline getirdi.

Hazır giyim konusunda savunduğu görüşler de sektörde karşılık buldu. Yalnızca imalat kapasitesinin yeterli olmadığını, markalaşma ve tasarımın da aynı derecede önemsenmesi gerektiğini savunuyordu.

Merter'in Afrika, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Türk cumhuriyetleri pazarlarında tanınır hale gelmesinde bu yaklaşımın payı büyük oldu. İnşaat tarafında ise İstanbul Yapı Müteahhitleri Birliği bünyesinde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyordu.

Cenaze programına ilişkin ayrıntılar ise ailesi tarafından paylaşılacak.