Şunu... Hep beraber hiç unutmayalım! An itibarıyla... Türkiye’nin en çok konuşulan o kıdemli politikacı... Balıkesir’in, Manyas Işıklar Köyü’nde doğdu... Şu sırada “88” yaşında... Hukukçu... Aynı zamanda siyasetçi... Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin... Gencecik üniversite öğrencisiyken... Merhum Turhan Feyzioğlu’nin desteği ile...

1956 yılında “resmen CHP’li” oluverdi...

Politikayı seviyordu...

Gencecik bir üniversite öğrencisiyken...

Parti ve hukuk çalışmaları içinde yer aldı...

Dikkat!

Tam “70 yıl” önce...

Takvimler “1956”yı gösterirken CHP’ye katıldı...

Şöyle düşünün lütfen!

Bir siyasi partinin üyesi olmak başka...

O’nunla büyümek bambaşka!

Ne var ki...

Hepsinden önemlisi şudur:

“Ne kadar yaşınız yüksek olsa da ruhunuz hep dinamiktir!”

Çünkü...

İnsanoğlunun içindeki enerjiyi ve yaşama sevincini koruması...

Çok değerlidir!

Fiziksel yaşımız ne olursa olsun...

Merakımızı... Heyecanımızı... Öğrenme arzumuzu...

Canlı tuttuğumuz sürece...

“Ruhumuz her zaman genç ve dinamik kalır...”

Zaten yaş sadece nüfus cüzdanındaki bir rakamdan ibaret...

İnsanın içindeki o muhteşem “keşfetme” arzusu...

Öğrenme heyecanı ve yaşama sevinci sona erdiğinde...

İnsanoğlu gerçekten yaşlanır...

Ruhun gençliği ve dinamizmi...

Tamamen dünyaya “hangi pencere”den baktığınızla ilgilidir...

Zaten...

Şu anda okuduğunuz yazının kahramanı...

Geçmişe takılmak yerine...

Hep “bir sonraki adımı hayal eden” kimliğe sahipti...

Ve...

Son yarım asrın CHP zirvesindeki o kişi...

Bugün en çok konuşulan siyasetçilerin başında gelen...

Önder Sav’dan başkası değildi...

*

Derler ki...

“Kemal Kılıçdaroğlu”nu...

16 yıl önce (2010)...

CHP'nin başına taşıyan süreçte...

Dönemin en etkili isimlerinden biri...

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’dı...

Deniz Baykal'ın istifasının ardından...

Önder Sav ve teşkilatın desteği...

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık adaylığında kritik bir rol oynamıştı...

Ancak!

Şu ayrıntı hayli önemlidir ve tarihe mal olmuştur...

Derler ki...

“Deniz Baykal'ın ayrılığından sonra...

Önder Sav, örgütün gücünü...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanarak genel başkan olmasını sağlamıştı...”



Zaten...

Önder Sav, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda...

Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için...

Şu sözlerle...

Kalbinden geçenleri şöyle dile getirmişti:

“Kılıçdaroğlu’na aday ol dediğim için pişmanım!”

*

Bugünlere gelirsek...

“70 yıllık CHP”li Önder Sav ailesiyle birlikte “Yeni Parti”ye katıldı...

Partinin kurucu felsefesinden ve...

Atatürk ilkelerinden uzaklaştığını söyledi ve şöyle dedi:



“CHP adaletsizliğin cirit attığı bir parti haline geldi...”

Deneyimli politikacı Önder Sav’a göre...

CHP üyeliğinden istifaların “yüz binleri geçtiğini” ve Yargıtay verilerine göre “700 bin kişi”nin “Altıok”tan istifa ettiğini iddia ederken, adeta şu anlamı ifadeyi de hatırlatıyor: “Ne kadar yaşlı olsanız da ruhunuz hep dinamiktir!”

Bitmedi!

Şaşırtan bir cümle daha Önder Sav’dan:

“CHP’deki hukuksuzluklar akıllara durgunluk verecek şekilde süratle uygulanmaya koyulmuştur... 66 yıllık mesleğimde hayatımda görmediğim hukuksuzluklar CHP’de yaşanır olmuştur...”

Bakalım, yarın neler gösterecek?

*

Bitiriyoruz...

...Ve, Önder Sav, 70 yıldır üyesi olduğu CHP’den dün öğleden sonra istifa etti ve şu sözleri çok dikkat çekiciydi: “Bugün CHP’deki siyasi yaşamımı noktalıyorum... Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum...”

Nokta...

Hamiş 1: Önder Sav, son olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin Atatürk ilke ve devrimlerini askıya aldığını ve kurucu felsefesinden uzaklaştığını savundu...

Hamiş 2: Önder Sav, bugünün CHP’sinin Atatürk’ün kurduğu CHP olmadığını belirtti ve “partinin genleriyle oynandığını” iddia etti...

Sonsöz: “Bugün CHP’deki siyasi yaşamımı noktalıyorum... Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum... / Önder Sav...”