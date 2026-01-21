12-13 yıl kadar önce bir haftalığına Kiev’e gitmiştim. Her yer bembeyazdı uçaktan indiğimde. Dinyeper donmuştu. Ocak ayının son haftasında gelmiştim buraya. Bu kent için Goethe’nin şu sözlerini tüm gezginler bilir:’’İçinde parklar olan şehirler gördüm ama parkın içinde şehri ilk kez görüyorum.’’ Çünkü bu şehirde her yer park, her yer orman, baharını ve yazını bilemediğim için görmüş gibi konuşmayayım ama her yer marttan sonra cennete dönüyor olmalı.

Kent merkezinde gördüğüm devasa Lenin heykelinin önündeki üşümüş kırmızı karanfiller Kievlilerin vefalı insanlar olduğunu kanıtlar gibiydi.

Her gün mü bırakıyorlar yoksa 21 Ocak’ta mı bırakmışlardır bilemedim tabii ki…

1870 doğumlu olan Lenin 21Ocak 1924’te sonsuzluğa yürümüştü.

Televizyonlardaki haberler, dünyanın kaynadığını gösteren örneklerle dolu. 102 yıl önce ölen Lenin’in öğretileri dünya halklarının dilinde bayrak gibi dalgalanıyor hâlâ. Bu durumda Lenin’in öldüğünden söz edilebilir mi sizce?

Nasıl ki dünya şairi Nazım Hikmet’in şiirleri dünya halklarının dilinde bugün bir bayrak gibi dalgalanıyorsa Lenin’in de yazdıkları aynı öyle…

Hukukçuluğu, ajitatörlüğü, birikimi, siyaset dünyasındaki dehası ve liderliği ile bugün unutulmaz liderler arasında yer alıyor.

Ne diplomasız biri olduğu konuşuluyor ne servetini İsviçre ve Amerikan bankalarına taşıdığı ne de hırsızlığı/ yolsuzlukları…

Mustafa Kemal gibi, Dimitrov gibi, Fidel Kastro gibi…

Ruslar, bugün ona sarılmak istiyorlardır herhalde. Bugün ‘Dünya Sarılma Günü ‘ ya…

*

CHP, son yılların en iyi kadrosuyla çalışıyor.

Özgür Özel’in liderliğinde; Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan, Cemal Enginyurt, Zeynel Emre ile kitlelere güven veriyor.

Özgür Özel; önceki genel başkanlara benzemeyen bir yapıya sahip. Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkından gelen tek lider!

Milyonlarca CHP’liye miting meydanlarında ‘Diplomasız Erdoğan ‘dedirten Cesuryürek, sadece CHP’lilere değil, sessiz çoğunluğa da güven veriyor.

Erdoğan’ın Karabük Üniversitesi’ne atadığı rektörün tıp ve dişhekimliği fakültelerine veteriner dekan ataması artık sadece CHP’lileri öfkelendirmiyor.

Konya’da ödüllü bir polisin 24 kilo eroinle yakalanmış olmasından artık sadece CHP’liler rahatsız olmuyor.

Sosyal medyada yer alan ‘’ Bir imam hatip mezunu, alın teriyle çalışarak 7 gemi, 5 restoran,1 vakıf, 3 yalı, 8 şirket nasıl alır? Biri bana açıklasın!’’ sözlerinden rahatsız olanlar sadece CHP’liler değil çünkü.

Seyir esnasındayken ‘Namaz vakti’ deyip otobüsü durdurup namaz kılan otobüs şoförü artık sadece laik insanları rahatsız etmiş olmuyor.

AKP, 2002’den bu yana iktidarda.

2024 Yılı Sefalet Endeksi verilerine göre dünyanın en sefil ülkeleri sıralamasında Sudan/ Arjantin/Suriye/Yemen’den sonra beşinci sırada oluşumuzun mimarı.

Düşünün ki bu ülkeyi ‘Ben ekonomistim’ diyen ama diplomasını gösteremeyen bir siyasi yönetiyor.

İşin en çarpıcı olanı da TBMM’ye verilen emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş olması.

Yarın sandıklar önümüze konulduğunda sanıyor musunuz AKP’li ve MHP’li seçmenler bunları unutacak?

Sanıyor musunuz İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in 20 ayrı kurumda yöneticilik koltuğu olduğunu görmezden gelecek?

Ahlak, namus, vatan, millet nutukları atanların askerlikten kaçtığı ya da bedelli askerlik yaptığı günümüzde iktidarın hangi önergeleri reddettiğine dikkat edin, her şeyi anlarsınız.

Bence bunu iktidar partisinin küçük ortağı çok iyi anladı.

Yeni bir seçimde MHP’nin barajın altında kalacağını hep birlikte göreceğiz. Kuşkunuz olmasın!

Makarna, bulgur ve ekmeğe talim etse de insanımızın ferasetine güveniyorum ben.

Bu duygularla tüm okurlarıma sarılıyor, kucaklıyorum.