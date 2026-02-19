CEMİL TUGAY BAŞKANIMIN DİKKATİNE…

Tamı tamına 40 bin kitap!

Fersuden Sahaf ya da Zeugma Sahaf’taki kitap sayısı değil bu!

Eski İzmir Milletvekili, önceki Turizm ve Tanıtma Bakanlarından, Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi / Cumhuriyet Vakfı Başkanı olan Ödemişli Alev Coşkun’un 40 yılda biriktirdiği kitapların sayısı.

350 adet büyük kolilere koyup hepsini Ödemiş’in kültür yaşamına katkı olsun düşüncesiyle Ödemiş Belediyesi’ne bağışlamış.

Bağışlamış ama o 350 koli kitap, kurulacak bir kütüphanenin raflarına yerleştirilmek yerine Ödemiş Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün deposunda karanlıklar içinde bulunuyor şu an.

Kaç kişi bugüne değin bir belediyeye 40 bin kitap bağışlamış ki…

1 Aralık 1935/ Ödemiş doğumlu Gazeteci- Yazar, eski Bakan Mehmet Alev Coşkun, Hazreti Eyüp’ün soyundan geliyor anlaşılan…

Sabırlı olmasına sabırlı da herhalde biraz da üzgündür.

Şimdiye kadar o kitaplarla Ödemiş’te görkemli bir kütüphane açılamaz mıydı?

*

O Ödemiş ki; 15 Mayıs 1919’da Yunan askeri birlikleri tarafından işgal edilen İzmir’den sonra, bölgenin her yanına yayılmaya çalışan işgalciler tarafından on beş gün sonra işgal edilmeye çalışılan ama bunu içine sindiremedikleri için Yunan askerine karşı destansı bir direniş gösteren özgürlükçü/ yurtsever/ bağımsızlıkçı yurttaşlarımızın kentidir. Düşünün bir kez, saldırgan emperyalist güçler Ödemiş’e giremiyorlar.

Tek kelimeyle Kuvayı Milliyecidir Ödemiş.

Emperyalizmin uşaklarına karşı; Yörük Ali Efe, Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Demirci Mehmet Efe, Zalim Himmet Efe, Mestan Efe, Atçalı Kel Mehmet Efe, Molla Ahmet Efe, Saçlı Efe, Gökçen Efe, Çakırcalı Mehmet Efe, Çete Süleyman Efe, Sökeli Cafer Efe, Kamalı Zeybek… Bu toprağın direnç ve mücadele anıtları!

Bu yiğit efelerin ardılları olan bugünün Ödemişlileri geçmişi Zeybek Müzesi, Ödemiş Müzesi, Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, Ödemiş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi kurarak yaşatıyorlar. Çocuklarına rol model oluyorlar.

Düşmana kafa tutmuş babalarının/ dedelerinin izini süren Ödemişli, aynı zamanda hemşerileri Bedia Akartürk için de müze kurarak değerbilirliklerini gösteriyor.

Türkücü Bedia Akartürk kadar bilinmiyorlarsa da Sabri Yetgin, Behiç Duygulu, İbrahim Irmak, Dilek Acar Özdemir, Ayşe Göktürk Tunceroğlu, Yüksel Balcı, Aydın Engin gibi gazeteciler yetiştirmiş.

Osman Akınhay, Ömer Akşahan, Serra Menekay Öncel, Mustafa Ali Fırtına, Adnan Saygılıer, Eşref Karadağ, Rasim Şengün gibi yazar ve şairleri var.

Osman Akınhay aynı zamanda çevirmen. Tümay Mercan ise akademisyen- yazar…

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin beşinci Başbakanı Şükrü Saraçoğlu, Neccar Türkcan, Coşkun Karagözoğlu, Mustafa Bengisu gibi milletvekilliği yapmış siyasileri de var. Şükrü Saraçoğlu; milli eğitim, adalet, maliye ve dışişleri bakanlığı da yapmış.

Mustafa Bengisu; Ödemiş Belediye Başkanlığı / beşinci- altıncı dönem milletvekilliği yapmış olmanın yanı sıra İstanbul Tıbbiye Mektebi mezunu olan göz ve harici hastalıklar uzmanı bir doktor.

Besteci- Müzisyen Hakan Uysal, oyuncu Bilge Şen, tiyatro-sinema ve dizi oyuncusu Esra Ronabar da buralıymış.

*

Efeler ve zeybekler diyarı olan Ödemiş’in adı kimi görüşlere göre Yunanca mutluluk (eadaimos) ya da Ana Tanrıça( Adamis) sözlerinden gelmekteymiş.

*

132 bin 650 nüfuslu bu şirin ilçede 45 ilkokul-ortaokul, 13 lise bulunuyor. İlçe genelinde temel eğitimde 15 bin, liselerde 5 bin olmak üzere toplam 20 bin kadar öğrenci okuyor.

Ayrıca Ege Üniversitesi’ne bağlı Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu da var. 25 öğretim üyeli bu iki fakültede1000 öğrenci eğitim alıyor.

Küçük Menderes Havzası’nın bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olan Ödemiş, havzanın en büyük ilçesi.

Yeniden kitaplara gelecek olursak…

1923’ten 1950’ye kadar Ödemiş Halkevinin kütüphanesi faaliyet göstermiş burada.

Kütüphane konusu gündeme gelince Ödemiş Belediye Meclisi, harekete geçip 22 Haziran 2010’da, Yayla Caddesi’nde 225,7 metrekare yüzölçümlü 11 (41) pafta, 136 ada, 62 parselin alınmasını ve arsa üzerinde eski eser bulunduğu için konunun İzmir 11 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun da görüşünün alınması konusunda karar alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir 11.No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 5 Ağustos 2010 tarihli toplantısında, Ödemiş Belediye Meclisi’nin ‘ Kütüphane ‘yeri olarak saptadığı arsaların tescilli 18 parsel ile tevhit edilmesine (birleştirilmesine) karar veriyor.

Bundan sonrası mı?

Ödemiş’te büyük bir kütüphaneye gereksinim olduğunu göz önüne alan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Eylül 2021 tarih ve 05.968 sayılı kararı ile Ödemiş ilçesi/ İnönü Mahallesi, 136 ada- 18 ve 62 parsel nolu taşınmazların restorasyon, Yeni Yapı ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında ‘’ÖDEMİŞ KÜTÜPHANESİ VE SANAT MERKEZİ ‘’ yapılmak üzere Kamu İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda satın alınmasının uygun olduğuna dair karar alıyor.

Ve Söz konusu taşınmazlar içinde bulunan ve restore edilmesi planlanan eski tütün deposu bedeli karşılığı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıyor. Toplam 359.75metrekare…

Sözü edilen iki parselin tapusu da 4 Haziran 2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçiyor.

Konuyla ilgili ön proje çizimleri de yapılıyor.

*

Gazeteci- Yazar Mehmet Alev Coşkun, Ödemişli olarak bundan büyük bir mutluluk duyuyor ve 40 yıldır biriktirdiği/ koruduğu binlerce kitabı yapılacak bu kütüphane için bağışlıyor.

Bu kütüphane projesinden çok sayıda akademisyen, gazeteci, yazar, düşün ve siyaset dünyasının bilinen insanları haberdar edilince her biri Alev Coşkun’a bir kampanya başlatacaklarını ve dayanışma adına kitap bağışlayacaklarını söylüyor.

Arsası hazır, tapusu alınmış, güçlü hukuksal dayanakları olan ÖDEMİŞ KÜTÜPHANESİ VE SANAT MERKEZİ projesinin temeli atıldığında yazılı ve görsel medya bu konuda haber üstüne haber yapacak gibi…

Sevgili Dr. Cemil Tugay Başkanım, bu prestijli projenin temelini ne zaman atacaksınız?