Basında yer alan, bize gelen iletilerden öğrendiğimiz/ bildiğimiz kadarıyla Nazım Hikmet’in 124. doğum gününü anma toplantısı her yıl olduğu gibi fuarda yapıldı. Her yıl bu etkinliği bilindiği gibi İzmir’in 68’lileri düzenliyor. 33-35 kişinin katıldığı bu etkinlikte çoğunluk sanki 78’lilerde gibiydi.

Karşıyaka’da ise Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde Dostluk Grubu Derneği ile Ege Kültür ve Sanat Federasyonu’nun etkinlikleri vardı. Birinde 50, diğerinde 15-20 kişinin katıldığı bu etkinlikleri Kemeraltı’ndaki işlerim nedeniyle izleyemedim ama akşam saat 19.00’daki Bülent Ecevit Çarşı Kültür Merkezi’ndeki ‘Mavi Gözlü Dev’ Film Gösteriminikaçırırım diye eve getirdiğim eşyaları kapının önüne bıraktığım gibi yola çıktık eşimle. Yönetmenliğini Biket İlhan’ın yaptığı bu filmi kaçırmamalıydık. Beş, on dakika kala da yetiştik salona.

Topu topu13 kadın 1 erkektik Mavi Gözlü Dev’de.

Hava çok mu soğuktu da insanlar evinden çıkıp gelememişti, yoksa duyurusu mu iyi yapılmamıştı bilemiyorum.

Kemal Anadol’la yapılan bir programa da geçtiğimiz yılın sonbaharında 13-15 kişi katılmıştı Çatı Bostanlı’da. Onun da 7’sini tarih öğretmeni Gündüz Özsoy getirmişti zaten. Okuma grubundaki arkadaşlarıydı.

Besbelli ki belediye, yani kültür müdürlüğü etkinliğin duyurusunu iyi yapamamıştı.

Kemal Anadol konuşacak da o söyleşiye iki elin parmakları kadar Karşıyakalı katılacaktı ha…

Konak Belediyesi’nin Kültür Müdürlüğünde 7-8 yıl fahri çalıştım.

Okul sonrası saatlerimi burada geçiriyordum. Sağ olsun o günlerin müdürü, bana sorumluluklar ve görevler de veriyordu. Bundan da hem o günlerin başkanları hem de Ayşe Zübeyde Hanım haberdardı.

Kültür müdürlüğündeki unutamadığım/ unutamayacağım staj günlerimdi(!) o yıllar.

Çok şeyler öğrendiğim gibi, işe yaradığım da oldu. Örneğin, Alsancak’taki binlerce kitaplı kütüphaneyi müdürümüz Salim Çetin, müdür yardımcımız Bahar Akdoğan ile birlikte o günlerde kurduk. Kitap için Bostanlı’daki kimi kitapseverlerin evine gidip kitap topladığımızı biliyorum.

Hele hele düzenlediğimiz paneller/ söyleşiler ve dinletilerle İzmirlilere kültür aşısı yapar gibiydik. Kültür gezileriyle de çevre ilçeleri gezip dolaşıyor, bilgileniyorduk. Belediye personeli ile birlikte.

Hiç unutmam, bir programımızı ben özellikle Sart/ Salihli için düzenlemiştim ve yorucu bir günün akşamında Değirmen’de Salihli Belediye Başkanı Zafer Keskiner, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Cengiz Bektaş ile akşam yemeğinde birlikte olmuştuk.

Her şeyden önce belediyenin kültür müdürlüğü kadrosu çok iyiydi. Nitelikli insanlar vardı. Herhangi bir etkinlik mi yapılacak, duyurmadığımız ne gazete kalıyordu ne de eş, dost ve arkadaş… Dolayısıyla her bir söyleşi, konferans dolup taşıyordu.

Karşıyaka Belediyesi’nin kültür müdürlüğü ise Kemal Anadol için sadece 6-7 kişitoplayabiliyordu.15 Ocak 2026’daki Nazım Hikmet etkinliği için ise sadece 14 kişi…

Pes yani!

Karşıyaka ki, Türkiye’nin Batı’ya açılan penceresi… Okur yazar oranı oldukça yüksek bir İzmir ilçesi. Entelektüel nüfusun en çok yaşadığı ilçe…

Kaldı ki o akşam hava çok soğuk da değildi.

Katılımdaki fiyasko bir yana skandal denilebilecek bir olaya da tanık olduk. Mavi Gözlü DevFilm Gösterimi henüz başlamıştı ki onuncu dakikada film koptu. Ya da herhangi bir arıza… Beş dakika kadar da aynı kareleri tekrar tekrar izlemek durumunda kaldık.

Salondaki kadınların hanımefendiliğini alkışlamak istedim bir ara. Çünkü hiçbir tepki göstermiyorlardı. Protesto eder gibi bir davranışları olmadı. Karşıyakalı farkı bu olsa gerek!

Makine dairesinden gelen bir sesle rahatladık. Makinist olsa gerek o kişi, özür diliyordu aksaklık için… İstersek telefonlarımızı bırakabilirmişiz, sonra bize tekrar izletebilirlermiş.

Hiçbirimiz tepki göstermedik, başımızı öne eğip ayrıldık salondan.

*

Belediyenin kültür müdürü, iki buçuk yıl süren ‘Mehmet Atilla Kitaplığı Söyleşileri’ ne son vermişti 2025’in Ocak ayında. 21 Şubat 2025’te de Kent A.Ş. istedi diye de 10 yıllık Mehmet Atilla Kitaplığı’nı kapatmıştı. Bunun için de ne kitaplığı kurana ne de Mehmet Atilla’ya bilgi vermişlerdi. Ayıp etmişlerdi yani… Nitekim bunun bir ayıp olduğunu anlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da benden – kültür müdürünün yanında- özür diledi.

Bilim-Sanat-Edebiyat söyleşilerine son verenle kitaplığı kapatma verenin Başkan değil kültür müdürü olduğu gerçeği içimizi sızlattı o günlerde. Hala da sızlatıyor.

CHP’li bir belediye kitaplık mı kapatır hiç!

O günlerde Son Mühür TV’de söylediklerimizi, Son Mühür’de, Medya Ayvalık’ta yazdıklarımızı söylemeye/ yazmaya devam edeceğiz tabii ki… Karşıyaka Belediyesi’nin zayıf bir ekiple çalıştığını da…

Akşam yemeğini bile yemeden Mavi Gözlü Film Gösterimi’ne gelmişiz. Bizden özür dileniyor arıza için. Telefonlarımızı bırakırsak tekrar bizim için oynatırlarmış.

Nazım adı için o salona gelen Karşıyakalı 14 kişi mi olmalıydı?

Yıllar öncesinin Nazım Hikmet etkinliklerinde salonlar dolup taşardı. Nazım mı değerinden kaybetti yoksa belediyelerin kültür müdürlükleri mi liyakattan uzak kişilerden oluşur oldu?

Buna benzer bir problemi Hakan Tartan’ın belediye başkanı olduğu dönemde yaşamıştık.

Aylık çalışma programına Mehmet Akif Ersoy’u alan belediye, Nazım Hikmet’i unutmuştu.

Anımsattığımızda da özür dilemiş, ‘’ Telafi edeceğiz’’ demişti o günlerin kültür işlerine bakan şair kişi.

Telafi etmişlerdi de ama her şey zamanında yapılır benim bildiğim.

Koca Nazım, 15 Ocak’ta doğum gününde ve 3 Haziran’da da ölüm yıldönümünde anılır benim bildiğim. O şairi gördükçe hep aklıma geliyor o ihmalkarlığı…

‘’Bir işi yapıyorsan hakkını vereceksin.’’ diyenlere saygıyla…

Sahi…

Nazım Hikmet’in doğum günü anısına bir etkinlik düzenlenir de o etkinliğe Başkan katılmaz mı hiç? Belli ki bir başka önemli toplantısı vardı.

Başkan gelmeyince de ‘’ Nasılsa başkan yok ne diye gideyim’’ciler de gelmedi.

Bir tek meclis üyesi bile teşrif etmedi o geceye. İster istemez belediye meclis üyelerinin ortalama eğitim düzeyini merak ediyor insan.

CHP’nin ne ilçe başkanı ne yönetim kurulu üyeleri ne de kent konseyinin yöneticileri vardı Koca Nazım’ın film gösterisinde.

Bunlar bir yana, tek bir şair-yazar-gazeteci de göremedim.

Nazım Hikmet’i sevmediklerinden mi, hayır!

Kültür müdürlüğünün layıkınca duyuruyu yapamamasından…

Dedim ya, hep diyorum ya… Karşıyaka Belediyesi’nin Kültür Müdürlüğü ehil ellerde değil!

Başkanın bu olumsuzluğu değerlendirmesinde sayısız yarar var. Bizden söylemesi…