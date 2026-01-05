Geçtiğimiz Cuma gecesini Cumartesiye bağlayan gece ABD tüm dünyayı şaşırtan bçimde Venezuela'ya bir askeri operasyon yaptıve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile eşini yatak odalarından alarak ABD'ye getirdi. Bu durum ABD'nin yaptığı açık bir darbe idi. Bu aslında Uluslar arası ilişkilerde pek rastlanan bir durum değildi ve adeta bir haydutluk örneği ortaya konuldu, Venezuela'ya çöküldü. Çöküldüğünü de ABD Başkanı Trump canlı yayında “Venezuela'yı biz yöneteceğiz.” sözleri ile tüm dünyaya ilan etti. Bu sözler ile dünya yeni bir sürece geçmiştir. 03 Ocak 2026 tarihi dünyada “uluslararası hukukun fiilen ortadan kalktığı ve hukukun gücü yerine silahın gücünün geçtiği gün” olarak tarihte yerini almıştır. ABD'nin “Mutlak Kararlılık Operasyonu” adı altında yaptığı bu harekat aslında Emperyal bir gücün tüm özelliklerini gözler önüne seriyor. Görülüyor ki; ABD için demokrasi, insana hakları gibi kavramların hiçbir anlamı yoktur. Bu pırıltılı ve büyülü sözler sadece hedef ülkelerin halklarını kandırmak için kullanılan argümanlardan başka bir şey değildir. Yıllarca bu konuda kafa yormuş, Uluslararası güvenlik ve strteji alanında yıllarca çalışmış biri olarak söyleyelim ki; ABD için “ulusal çıkar kavramı yoktur, yaşamsal çıkar kavramı vardır.” ABD de hangi yönetim olursa olsun yaşamsal çıkarı gözetmek zorundadır, aksi halde “Kennedy” örneğini yaşamak zorunda kalır. ABD hedef ülkelerde bir operasyon yapmak için uzun zaman ayrıntılı planlar ve hesaplar yapar. Yaılan hiçbir karşı hamleyi de unutmaz, not eder. Amerikan eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright şöyle diyordu; “Biz ABD olarak bize yapılanları bir yere yazarız , zamanı gelince de ödetiriz.” ABD'nin hedef ülkeler için temel stratejik hareket tarzlarından (tuzaklarından) biri de şöyledir. ABD yıllar önceden belirli kendisine müzahir elemanları hrdef ülke yönetimlerinin etrafına yerleştirir ve o yönetimlerin hassas yönlerini de istismar ederek hata yapmaları için bu elemanlar vasıtası ile hata zemini hazırlar. Venezuela'nın önceki lideri Hugo Chavez idi. Chavez eski bir askerdi. Chavez, Simon Bolivar ilkesinden hareketle 2007 de ülkesindeki tüm petrol şirketlerini millileştirdi. Shell, Mobil, BP gibi tüm şirketleri ülkesinden kovdu. Bir tek Chevron Corporation ülkede kalmıştı. Maduro Chavez'den aldığı Venezuela'yı ne yazık ki iyi yönetemedi. 16.000 dolarlık Kişi Başı Milli Geliri 3500 dolara düşürdü. Ülkesini 50 yıl geriye götürdüğü, seçimlerde hile yaparak zorla kendini kabul ettirdiği, halkı açlık çekerken Maduro'nun yakın çevresini çok zenginleştirdiği, 7 milyon eğitimli bireyin Venezuela'yı terk ettiği düşüncesi genel kabul gören tespitler. Ama tüm bunlar Venezuela halkının iç meselesidir ve asla ABD'nin böyle bir haydutluk yapmasını mazur göstermez. Ancak ülkenin bu koşulları ABD'nin yaptığı haydutluk operasyonunda içeriden kendine müzahir unsurlar bulmasına imkan sağlamıştır. Trump ve heyetinin ekranlarda operasyonu anlatırken söyledikleri ve tutumları bize gülünç gelmiştir. Zira eski bir Subay olarak söyleyelim ki Trump ne kadar “Harika bir operasyondu, harika sakerlerdi, harika iş çıkardılar” diyerek psikolojik harekatın gereği algı operasyonu yapmaya kalksa da ABD Genelkurmay Başkanı John Daniel Caine (kendisi 2024 de emekli olmuş, 2025 de Trump'un teklifi ile Senato tarafından tekrar göreve getirilmiştir.) operasyonu anlatırken çok şey söyledi (ki çoğu tekrardı) ama hiçbir şey söylemedi. Çünkü söyleyebilecek bir şeyi yoktu. Zira sadece ABD'nin seçkin birliği olan Delta Force'u övmekle yetindi. Sebebi ise Delta Force'un Karacas'da hiç zaiyat vermeden operasyon yapması idi. Çünkü Maduro'yu teslim edecek görevliler Madurao'nun yakın çevresinden idiler ve zaten Maduro ve Eşi teslime hazır paket durumnda idiler. Delta Force geldi, paketi aldı ve gitti. Yani karşı koyma sıfır. Ya da belki bir iki el silah atışı. Diğer bir deyişle bir futbol sahasında iki futbol takımı düşünün. Bir takım sahada geziyor, hiç topa vurmuyor, ya da rasgele vurup taça auta atıyor, oyuncular birbiri ile sohbet ediyor, kalesinde kimse yok diğer takım tüm oyuncuları ile koşuyor, topu alıyor gidip boş kaleye gol atıyor, gelip santra yapıp yine gidiyor gol atıyor, maçı 20 -0 kazanıyor sonra kulübün başkanı çıkıp diyor ki; bizim takım harikaydı, 20 gol attı, muhteşemdi filan. E karşında direnecek bir takım yok ki. Tüm rakip takımı tıpkı Irak'da yaptığın gibi satın almışsın. 20 gol de atarsın 50 gol de. Delta Force'un karşısında direnen, iyi yetişmiş bir Venezuela birliği olsaydı acaba o operasyon böyle sıfır zaiyatla ve kolayca biter miydi acaba? Burada Madur'nun en ciddi hatalarından bir de ülkeyi değil de kendi rejimini korumak için asker istihdam etmesiydi. O askerler ve diğer güvenlik görevlileri Madur'nun yatak odasından alımnmasına imkan tanıdırlar. Böylesi bir askeri ve güvenlik yapısı ile Venezuela asla korunamazdı. O nedenle Orgeneral Caine ekranlar karşısında askeri değeri olan tek bir söz edemedi. Maduro'nun diğer bir büyük hatası da “demokrasiyi” bir anlamda rafa kaldırmış olması idi. Demokrasi yönetimi tüm ülkeler için en ciddi koruma kalkanlarından biridir. ABD'nin en büyük becerilerinden birisi “müthiş bir algı operasyonu yapabilecek” çok kuvvetli propoganda imkanlarına sahip olmasıdır. ( Maduro'nun göründüğü tüm fotoğraflarda ve videolaerda kollarındaki peçlerde DEA ( Drug Enforcement Administration- ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairei) yazılı kişilerin fotoğrafta çıkması da algılar için mesaj vermek amacını taşıyordu. Hollywood bu algı operasyonlarının en büyük üssüdür. Pentagon ve CIA bu üssü de kontrol eder. Hollywood'da ABD devletinin izin vermediği, ABD'nin yaşamsal çıkarlarına aykırı tek bir film yapılamaz. Delta Force'u biliriz. (1st Special Foeces Operational Detachment – Delta) ABD Ordusundaki tüm kuvvet yaklaşık 1500 -2000 kişiliktir. Ancak bunların 300 kadarı sahada operatör olan “muharip” unsurlardur. Diğerleri istihbarat analistleri, sinyal ve elektronik harp uzmanları, sağlık personeli, mühendisler, silah ve araç teknisyenleri, lojistik unsurlarrdan oluşur. 1993 de Mogadişu baskınında 18 Delta Force personeli kaybedilmişti. Devamında “Kara Şahin Düştü” filmi çekilmişti. ABD halkı yıllarca hükümetleri suçladı. Şimdi Trump da asker kaybetmekten çok çekiniyor. Delta Force'un Hollywood filmlerinde gördüğünüz ya da Maduro operasyonunda dünyaya servis edilen görüntülerdeki gibi olduğunu pek düşünmeyin. Tamam çok iyi eğitimlidirler, çok yüksek teknolojiye sahip silah ve teçhizata sahiptirler. Ama dünyanın en iyileri de değiller. Yıllar evvel ABD'de her yıl Dünya Özel Kuvvetler Şampiyonası yapılırdı. Şampiyonada dayanıklılık, hedef bulma, hedef imha, atış, koşu, dalış vb. birçok branş vardı. Şampiyonanın son yıllarının tümünde Türk Özel Kuvvetleri (Bordo Bereliler) sürekli dünya şampiyonu oldukları için ABD artık bu şampiyonayı yapmama kararı aldı ve çekildiler. ABD muhasım ülkede herşeyi önceden hazırladığı halde operasyonu da iyi planlamış ve 150 hava aracı ile bu operasyonu gerçekleştirmiş. Bu operasyon Kara- Deniz-Hava Kuvvetleri Müşterek Harekatıdır. Müşterek harekatlarda zamanlama ve koordinasyon hayati önem taşır. 1979 da ABD'nin İran'da yaptığı Büyükelçilik Operasyonunda havada helikopterler çarpışmış ve ciddi zaiyat olmuştu. ABD askerinin hayatı ABD için çok değerlidir. Asker kaybetmemek için karşı tarafı satın alırlar. Tıpkı Irak'da olduğu gibi. Hatırlayın Irak'ta Basra'dan Bağdat'a kadar ABD Ordusu tek kurşun atmadan gelmişti. Delta Force Mogadişu'da Delta Force operasyonunun gece 01.00 da başlaması ise başarısızlık halinde gece karanlığında geriye çekilebilecek zamanın kalması içindir. Harekat 2 saat 20 dakikada bitiyor Harekatta Apache, Black Hawk Taarruz Helikopterleri, CH-47 Chinook helikopterleri kulanılmış. Ayrıca ABD Deniz Kuvvetlerinin USS IWO JIMA gemisi de ( Bizim TCG ANADOLU ile benzer niteliklerde) denizde üs desteği vermiş. Şimdi bu operasyonun muhtemel sonuçlarından ve alınacak derslerden bahsedelim biraz da. ABD bu operasyonla Uluslararası hukukyok, silahın gücü var demiştir. Güney Amerika devletlerinin aralarında oluşturulmak istedikleri “Bolivarizm” yapısı engellenmiş, Simon Bolivar'ın hedeflerine erişme imkanı şimdilik yok olmuştur. ABD, Zbigniew Kazimierz Brzezinski'nin Büyük Satranç Tahtası kitabını fiilen hayata geçirmiştir. Rusya'yı Ukrayna'ya dolayısıyla Avrupa'ya angaje eden ABD Çin'in Venezuela'dan aldığı petrole kısıtlama getirerek Çin'in enerji ihtiyacını zor duruma sokacaktır. Çin'de değerli toprak elementleri vardır ama enerji kaynakları kısıtlıdır. Bu durum ise Çin'in çip dolayısıyla teknoloji üretimine sekte vuracaktır. Tabii bu arada Brezilya ile Çin arasında ABD dünya ülkelerinden kendisine karşı yeterince tepki görmediğini anlayınca Grönland, Gazze, Panama, Kanada gibi ülkelere de benzer girişimlerde bulunabilecektir. ABD 2030 yılında donanmasının büyük kısmını Çin'e karşı kGüney Pasifikte konumlandırmak isteyeceğinden Oratdoğu'da özellikle İran'da da işi bitirmek isteyecektir. Özellikle İran ile İsrail çok kısa bir süre sonra büyük bir savaşta karşı karşıya gelebilirler. Bu operasyon ile ilgili son sözümüz şu dur; ABD bu operasyonu ne narko-terör ne demokrasi ne de vs. sebpler ile yaptı. ABD bu operasyonu “petrodolar” için yaptı. Zira pertodolar ABD için herşeyden önemli idi ve Maduro Venezuela petrolünü dolar ile değil diğer para birimleri ile satmak istiyordu. Bu ise doların “küresel rezerv para” olmasının sonu dolayısıyla ABD finans sisteminin dolayısyla da ABD'nin sonu demekti. İşte operasyonun gerçek nedeni bize göre bu dur. Türkiye için bu operasyondan alınacak dersler de var tabii. Yazımızı onlarla bitirelim. Venezuela olayı gösterdi ki günümüz dünyasında Uluslararası hukuk diye bir şey kalmamıştır.Böylesi bir dünyada Mezopotamya, Ortadoğu, üç kıtanın birleştiği dünyanın en stratejik konumunda olan Türkiye'mizin ve aziz milletimizin sonsuza kadar bu topraklarda yaşayabilmesi için elzem olan şeylere ihtiyaç vardır. Birincisi ço ama çok güçlü, üstün teknolojik silahli, üstün eğitimli ama en önemlisi “Mehmetçik ruhuna sahip” büyük bir orduya ihtiyacı vardır. Savaşları (nükleer silah kullanılmadıkça) tek başına sadece silahlar kazanmaz. Onları kullanan insanın nitelikleri savaşı kazanır. Yani vatana inanmış yürekler kazanır. Çok deneyimli bir hocamız vardı ve şöyle derdi; “Dünyadaki en tehlikeli silah ölmeyi göze almış insandır.” Siz bakmayın bilgisi olmadan fikir beyan edenlere. Asker sayısı olarak da yüksek sayıda olmalısınız. Ukrayna'nın 1 milyon kişilik ordusu vardı, AB dedi ki bu sayı çok fazla küçült bunu, hareketli güçler haline getir, küçüle küçüle bir avuç kaldılar sonunda Rusya önünde gördük Ukrayna ordusunu, perişan oldular. Türkiye'nin bu konuda en büyük avantajlarından birisi 1984 den günümüze özellikle 90 lı – 2000 li yıllarda dağlarda çarpışmış tecrübeli, çok büyük bir insan kaynağına sahip olmasıdır. İkinci önemli nokta; Türkiye emtia, bilim ve teknoloji üreten ve bu ürettiklerini satıp kazanabilen, kazandığını da halkının refahı için kullanabilen çok güçlü bir ekonomiye sahip olmalaıdır. Sadece hizmet veya inşaat üreterek ülkeler zenginleşemezler. Bu konuda savunma sanayimizde yaptığımız teknolojik atılımlar her türlü takdirin üzerindedir ve iftihar sebebimizdir. Üçüncü ve en önemli husus da “ulus bilinci zirve yapmış bir millet olmak” dır. Şimdi pek çok gerekçelerle farklı kimlikler taşımak isteyen yapılar Türk Milletinin bir parçası olduklarını düşünmezler ise hiç kuşkuları olmasın ki bir gün “Emperyal bir yapı” tarafından yutulup gideceklerdir. Venezuela olayı şunu net ortaya koymuştur ki bir ülke toprakları üzerindeki insanlar sevinçte, kederde ve tasada müşterek olup, ülkü birliğinde buluşarak tek bir yumruk olmuşsa hiçbir güç o insan topluluğunu yani o ulusu yıkamaz. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan 86 milyon bireyin tümü bütün bunları başaracak azim ve kabiliyettedir. Tom Barack boşuna mı söyledi “Ulus devletler bizim çıkarlarımızın önünde engeldir. 1919 dan beri engellendik.” diye. Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Türk Milleti sonsuza kadar payidar kalacaktır. Kimse bundan kuşku duymamalıdır.