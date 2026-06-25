Son beş yılda hava sıcaklıkları artıyor. Jet rüzgarlar Avrupa'da sıcaklığı Fransa'ya hapsetti. Ortalamanın 16 derece üstünde Paris'te hava Gölgede 40 derece... İngiltere, Hollanda da sıcak. Bu hafta sıcaklık sürecek.

Çok yakın zamanda ülkemize geliyor. Salı günü İzmir'de hava 38-39 derece olacak. Adana 40, Diyarbakır 43...

YANGINLAR...

Bu sıcaklıklar orman yangınlarını da etkileyecek. Rüzgarın etkisiyle çok tehlikeli olabilecek. Tedbirler alınmalı, atılan çöpler temizlenmeli, kurumuş dallar, otlar toplanmalı..

Önümüzdeki hafta yaşlılar ve çocuklar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı... Kalp rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalı... Dışarı çıkmak gerekiyorsa tedbir alınmalı...

İklim değişikliği nedeni ile bu dalgalar daha sık ve uzun sürecek. Ardından soğuk hava, yağışlar gelebilecek. Sıcaklıklar bu yıl sonbahar ayını da kapsayacak. Tatil planlarını Eylül, Ekim aylarında da yapabiliriz...

Turizm çok iyi gitmiyor. Bu sıcaklar belki otel rezervasyonlarının daha iyi olmasını sağlar.

DEPREM GERÇEĞİ...

Venezuela'da 7,2 büyüdüğünde deprem oldu. Çok sayıda bina yıkıldı. Ardından 7,5 büyüklüğünde bir başka deprem daha yaşandı. 45 saniye arayla iki deprem... Artçı şoklara devam ediyor. Tıpkı ülkemizde 6 Şubat 2023'de yaşanan deprem gibi, art arda iki farklı deprem... Can kaybı çok... Tsunami de gelmez inşallah... Asrın felaketi bu kez Venezuela'yı vurdu. Dünya, Venezuela'nın yaralarını sarıyor. Mümkünse hiçbir yere çift şekilde deprem gelmesin.

Deprem doğal bir felaket ama ona hazır mıyız? İzmir'de birçok ilçede eski ve depreme dayanıksız yapı var. Hep konuşuyoruz bir an önce kentsel dönüşüme geçilmeli... Hasarlı binalarda yaşayanlar daha sağlam binalara geçmeleri teşvik edilmeli... Dün Girit, bugün Venezuela, yarın... Allah korusun! Ama kulda bir zahmet üstüne düşeni yapsın artık...

KİRLİLİK...

Körfez kirliliği, sıcaklık balık ölümlerine de sebep olabilir. Geçen sen olduğu gibi denizin üstü ölü balıklarla kaplanıp, tüm şehre pis bir kokunun yayılması mümkün!

Felaket tellacısı gibi hissettim kendimi... Ama bunlar gerçek... Tedbiri alınırsa hasarsız atlatırız...

Felaketten uzak günlere!