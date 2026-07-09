İşletmeler ürünlerini tanıtmak için reklam yapar. Markasının imajını parlatır. Tüketicinin gönlüne girer, satın alma duygusu yarattır. Güvenilir olduğuna inandırır. Harcanan para hissettirmeden alıcı tarafından ödenir.

Mesleğim gereği televizyon, radyo reklamlarını takip ederim. Dijital reklamlarda günümüzde oldukça önemli hale geldi. Hedef kitleye uygun olarak mecra belirleniyor. Sosyal medya da firmaların yeni mecrası...

İMAJ KAYBI...

Reklam kuşakları arasında kendinin ünlü olduğuna inanmış bir adam Dimes'in konsantre ürününü anlatıyor. Bir alıyorsun beş çıkıyor verilen mesaj bu ama nedense çamur gibi bir görüntü ile sunum yapılıyor. 4K dev ekran televizyonda küçük gülerek pixeli korunmaya çalışıyor ancak kurtarmıyor. Ürünün ambalajı bile gözükmüyor. Bir de zorlama bir slogan "DİMESİ BİZDEN"

GURURUMUZSUN...

DİMES, Kemalpaşa'dan doğan İzmir'de yükselen ve dünyaya yayılan bir güneş... Benim de ürünlerini keyifle içtiğim bir marka... Yerelden globale yayılmak bu reklamla olmuyor. Bu reklamın hedef kitlesi orta yaş üstü, biraz retro olsun diye düşünüldüyse o bu değil. Bakınız bir temizlik firması ya da dünya markası Vestel retro serisini nasıl tanıtıyor?

BAK BU OLMUŞ...

Aynı reklam kuşağında markanın kahve ürünü OBSESSO reklamı ne kadar modern, yeni çeşitin tadına bakmak istiyorsunuz. Yakışıklı bir genç ile fıstık gibi bir görüntü...

Her iki reklam da aynı ajansın elinden çıkamaz. İyi ve kötü reklam örneği aynı markanın şemşiyesi altında olamaz...

YÖNETİCİLER HATADAN DÖNMELİ...

Ey Dimes Pazarlama Müdürü, bize bir pazarlama dersi veriyor olmalısın "bak böyle yapılır böyle yapılmaz" diye ancak imaj kaybediyorsun. "Seni konuşturdum. Dikkat çektim" diyorsan sen bilirsin... Olmamış kardeşim! Hatadan lütfen dönün. Dimes'in lezzetini yansıtan reklamlar üretin... Geçen sene Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir ve Banu Alkan ile ne güzel dikkatleri üzerinize çekmiştiniz. Very Delicious. ..

O reklam gelince televizyonumuz mu bozuldu diye kumandayı alıyorum. Neyseki kısa reklam çabuk kurtuluyoruz ve buz gibi soğuyoruz. Nefret ettirmekte ilgiyi arttırabilir bu da bir taktiktir ama olmamış. Sen Kemalpaşa'nın gururu bir markasın daha dikkatli olmalısın. İyi örnekte devam. Tiryakiniz...

Televizyonlarda da bir kalite vardır. Biz böyle bir reklamı yayınlamazdık. Sihirli Pencerede görüntü kalitesi her şeydir. Gerçi bakıyorum yerel kanallarda da görüntü kalitesi düşmüş. Eee ne yapıyoruz? Kumanda elimizde daha kaliteli yayın yapan kanala geçiyoruz.

Ben, Youtube'da Son Mühür sayfasında gündem yaratan videoları izlemeye gidiyorum. Haftaya görüşürüz...