Geçiyor... Geçmiyor... Geçiyor... Geçmiyor... Sapını da sayarsak geçiyor çıkıyor...

Dün gazeteci Nevşin Mengü de topa girdi. Cemil Tugay 14 Agustos'ta 25. yıl dönümü kutlama töreninde AKPartiye geçeceğini hatta yanında üç ilçe belediye başkanı da götüreceğini iddia ederek el yükseltti.



Baskan Tugay eşim beni terk eder. İzmirlinin yüzüne bakamam demişti. İstanbul başını Tugayı AK Partili yapmaya kararlı gibi görünüyor.



Biz de defalarca yazdık. Ama başkanın söyledikleri esastır diye kabul ettik. Bu haberler biraz da Izmirlileri ısındırmak için yapılıyor olabilir. Artık Tugay AK Parti rozeti takarsa çok fazla tepki çekmez diye düşünüyorum.



Özel YENİ Parti'yi kurdu. İstifalar başladı. CHP'den kopan soluğu YENİ Parti'de alıyor. Tugay sessiz... Oraya geçmeyeceği kesin... CHP kapısını da kapattı. Oysa "beni kimse CHP'den koparamaz" demişti. Peki ne olacak?



AK Parti içinden bu transfere sıcak bakmayanlar var. Ama Reis, İzmir'i cok istendiğini söylemiş, tüm seçimlerde en güvendiği isimleri aday yapmıştı. Partiye çok özel bir doğum günü hediyesi olur. Yanında gelecek olan 3-4 ilce de pastanın çileği olacaktır.



Tugay'ın kalıcı bir eser bırakmak istediğini biliyoruz. Bu transfer İzmirliler için çok özel eserlerin başlangıcı olur. Bugün isyan edenler yarın tebrik eder. Kaynak muslukları açılıp İzmir'in kangren olan sorunları tek tek çözülür. Unutulmaz efsane bir başkan olur. Izmır de kendisi de kazanır.



Bağımsız kalırsa iki sene sonra kimse yüzüne bakmaz.



Neyse biz papatya falına dönelim...



Geçiyor... Geçmiyor...

Geçiyor... Geçmiyor...