15 Temmuz 2016 Cuma... Karanlık bir gece... Sıcak bir yaz günü ardından daha sıcak saatler... Kimi hafta sonu öncesi eğlencede, düğünde, tatilde... Asrın gecesi... Hain köpeklerin sesi... Milletin gücü... Halkın nefesi...

TRT'de yeni dizi başlamış... Hangimiz Sevmedik...

Boğaz Köprüsü'nde garip hareketlenme...

Hain bir darbe girişimi habercisi...

Başbakan Binali Yıldırım ile telefon bağlantısı... "Bu bir kalkışma" diyor.

Milletin iradesi ile karşılaşan içimizdeki düşmanlar...

Aynı kurumda yan yana çalışan dost bildiğimiz örgüt üyeleri...

Paralel yapı şeklinde içimize yayılan mikroplar...

Reis'in işareti ile sokağa çıkan, tanklara helikoptere, uçağa isyan eden halk...

Camilerden yayılan millete güç veren, ulus olduğu hatırlatıp, muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asıl kanda mevcut olduğunu anlatan sela sesleri...

Tankın önüne yatıp onu durduran teyze, yayınların kesilmesine engel olan ağabey... Eline bayrağını alıp meydana koşan abla...

TRT'de bildiri okumak zorunda kalan spiker Tijen Karaş... Sözde Yurtta Sulh Konseyi bildirisini silahların gölgesinde okumak ama gözleriyle inanmayın bunlara geçecek diyebilmek...

Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız ile FaceTime'da görüntülü konuşup, halka gücünü açığa çıkartması çağrısını yaptırarak kahraman bir gazeteci olan Hande Fırat...

Emir komuta zincirini kıran vatanı için canını feda eden komutanlar...

Bu iğrenç kalkışmanın gizli kahramanları...

Meclisi açık tutan, Parti gözetmeksizin omuz omuza veren vekillerimiz... F16 ateşine göğüs geren Türkiye Büyük Millet Meclisi... Gazi Meclis...

Hangimiz sevmedik bu güzel vatanı, haydi şimdi hainlerden kurtuluş zamanı...

On yıl geçti. Biz küllerimizden yeniden ve daha güçlü doğduk... İçimizde hala Ahbap geçinenler var. Hainler var. Gözümüzü açık tutmamız lazım...

Bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü...

Bugüne inanmayan tiyatro olduğunu söyleyenler var. "Saat: 22.00'de darbe mi olur bu kadar salak mı FETÖ, gözümüzde çok büyütmüşüz bu Fettullah'ı diyenler..." saçmalıyor. Kim kendi halkına ateş edebilir. Utanın, gecenin bilançosu 252 şehit 2740 gazi... Böyle bir senaryo nasıl düşünülür? O gece yaşananları, yazdığımız tarihi, kahramanlarımızı unutmak mümkün mü? MİT'in darbe yapılacağını öğrenmesi sonucunda panik halinde ne yapacağını şaşıran çapulcular...

Halkın karşısında hiçbir kuvvet duramaz. Eşkiyalar da başarılı olamadılar. Millet bir oldu. Meydanlarda nöbet tutuldu.

Bugün darbe girişimini püskürten kahramanlarımızı minnetle anma günü... Hiçbir güç bizim birliğimizi bozamaz.

Birlik olup, yeniden doğduğumuz içimizdeki pislikleri temizlediğimiz gününün onuncu yılında yine kalbimiz vatan için atıyor. Hala hain planları olan mikroplar varsa hakettikleri cezayı çekeceklerdir. Kimse devletin gücünden kaçamaz.

Ön yargıları yıkıp, kutuplaşmayı eritip, birlik olma zamanını çocuklarımıza iyi anlatalım. Bu devlet kolay kurulmadı. Kurtuluş Savaşı zamanında nasıl birlik olup, kazandıysak. 15 Temmuz'da vatanı haine teslim etmediysek şimdi de farklı fikirlerimizle, birbirimize sahip çıkıp, daha çok çalışarak, ülkemizi en yukarıya taşımamız gerekir.

Dünya liderlerini ülkemizde ağırlayıp, gücümüzü ve dostluğumuzu gösterdik. Ama damarımıza basarlarsa...

İzmir Valisi Dr Süleyman Elban önderliğinde, İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksek koordinasyonunda, 15 Temmuz programı hazırlanmış. Özellikle İzmir İktisat Kongresi Binası'nda açılan Hafıza Merkezi mutlaka gezilmeli... Şehrin farklı noktalarında da çeşitli etkinlikler var. Emeği geçenlerin yüreğine sağlık... Bugünü meydanlarda 15 Temmuz'u anarak geçirelim. Unutmayalım... Unutturmayalım...

Ne mutlu Türküm diyene...