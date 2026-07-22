"Geliyor... Gelecek... Gelmekte..." diye bağırırken dün resmen geldi.

Grup toplantısında konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni bir yola çıktıklarını belirtti. Yürüyelim arkadaşlar mesajını alan milletvekilleri istifa etmeye başladı. Üyelerde yavaş yavaş ayrılıyor.

Pazartesi günü parti resmi başvurusu yapılacak. Yeni Parti ve Yeni Yol isimleri konuşuluyor ama ikisi de mümkün değil...

Yeni parti için yeni bir isim bulmak lazım. İsim belli aslında ama henüz açıklanmıyor. Logo için tasarım çalışmasına başlanmış.

Yeni Bir Yol ya da Yürüyelim Arkadaşlar güzel isim olabilir. Bu parti bence merkez sağdan da oy toplamak isteyecek daha merkezde bir kimlik taşıyacak.

CHP içinden ayrılmayacak olanların yerine diğer partilerden geçişler olabilir. Milletvekili sayısı bakımından Ana Muhalefet Partisi konumuna geçerler.

Yaklaşan seçimler için tüm şehirlerde kongre yapılıp il başkanları şeçilecek. Ne olursa olsun Özel'in yanında yer alacak seçmen var.

Altı okun kaçı yeni parti içinde yer alacak onu da göreceğiz. Bir de CHP içinde yer alıp, bir oluşumu görelim diyenler olacak.

"Biz arkamızda kimseyi bırakmayacağız" diyerek yeni kurulacak Parti'nin Baba Ocağı olacağının sinyallerini veren Özgür Özel parti içinde mücadele etseydi diyenler de var ama Yargıtay duvarına takılan mutlak butlan, yeni bir yol bulması gerektiğini işaret etti.

İstifa edenler bir gün tekrar CHP'ye dönme umudu içindeler... Daha önce CHP içinden doğanlar çok başarılı olamadı. Yeni Yol Partisi ne yapar göreceğiz. Parti içi mücadeleler nedeniyle ülkenin kurucu Partisi uçurumun kenarında... Tekrar küllerinden bir zümrüdüanka doğar mı? Güzel günler görüp, vapurları maviliklere süre bilecek mi? Yolları açık olsun diyorum.

Ben CHP içinden ayrılanlar dışında diğer partilerden gelenleri, yeni isimleri, gençleri ve kadınları merak ediyorum.

Beraber yürüdük yağan yağmurda... Gömleğimizi sıvadık. Yürüyelim arkadaşlar... Dü bakalem n'olacak...