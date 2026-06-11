Bu akşam Dünya Kupası başlıyor. Yenilenen formatı ile görsel bir şölen yaşayacağız. Saat: 22.00 Meksika - Güney Afrika maçı ile başlayacak turnuvanın açılış töreninde ünlü şarkıcı Shakira da yer alacak.

12 grupta 48 ülke mücadele edecek.

24 yıl sonra Bizim Çocuklar da katılıyor. İlk maçımız Cumartesi Avustralya olacak. Sabah saat: 07.00'da ekran başında olacağız. Grubumuzdaki diğer ülkeler Paraguay (20 Haziran- 06.00), ABD (26 Haziran- 05.00)... Gruptaki tüm maçlarımızı karga kahvaltısını yapmadan oynayacağız. Futbolcularımız bir an önce ülke koşullarına adapte olmalılar. Önümüzdeki üç maçı aşıp, finale doğru yürüyeceğiz.

Bu yıl Dünya Kupası'nı Meksika, Kanada, ABD ortaklaşa organize ediyorlar. Kupa tarihinde üç ev sahibi ülke ilk kez bu yıl gerçekleşiyor.

1930 yılından beri 4 yılda bir düzenlenen turnuva, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 1946 yıllarında gerçekleşmemiş. Kupayı en fazla kazanan takım Brezilya...

Brezilya tüm turnuvalara katılmış ve beş şampiyonluğu var. İtalya ve Almanya 4, son şampiyon Arjantin 3, Fransa, Uruguay 2, İngiltere ve İspanya bir, kez kupayı kaldırdı.

Bizim en büyük başarımız ise son katıldığımız Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiğimiz üçüncülük...

Bu yıl hedefimiz final oynamak... Zorlu üç rakibimize rağmen gruptan çıkıp, finale doğru yol alacağız.

Haydi Bizim Çocuklar tek yürek, zafere doğru yürüyelim...