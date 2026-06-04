Gazeteci... Atina muhabiri... Ateş Hattı'nda yürüyen kahraman... Show Haber Genel Yayın Yönetmeni... Anchorman... Köşe yazarı... Aşk adamı... Baba... Reha Muhtar...

Önce Atina'dan bildirdi. Sonra kendine has sunumuyla, sıra dışı soruları ile Türk halkının gönlünde yer edindi. Kimi çok sevdi bazıları nefret etti.

"İyi akşamlar Türkiye, Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan..." sözü ile haber bültenini sonlandırırdı.

Büyük şair Nazım Hikmet'in dediği gibi "Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" diye düşünerek, ateş hattı programlar hazırladı. Halka ayna tuttu. Fark edilmeyenleri ekrana taşıdı. Mağdurlara merhem oldu. Bazen kalpleri kırdı ama sonuçta haberciliğe farklı bir bakış getirdi.

Yaşadığı çalkantılı aşk hayatı, televizyon haberciliğine getirdiği magazinsel bakış ile roman gibi bir hayat yaşadı.

Son zamanlarda tüm varlığını kaybettiğini ifade etmişti. Geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonrası iyileşmişti ama bu kez kalbi yaşadığı acı olaylara dayanamadı.

Yaptığı bir röportajında "Acı var mı acı?" sorusunun cevabını son yılında gördü. Çocukları ile arasına çekilen buz dağı ile acılar yaşadı. Bugün ise sevenleri acı çekiyor. İstanbul'da ikinci namazına müteakiben sonsuzluğa uğurlanacak.

En zor soruları gülümseyerek o kadar tatlı sorardı ki karşı taraftan istediği cevabı alırdı. Manipilasyonların efendisiydi. Son zamanlarında inzivaya çekilmese birçok başarılı yapıma daha imza atabilirdi.

Yaşadığı aşklarla da gündeme damga vurdu. Nilüfer ile ilişkisi sırasında Ayşe Naz'ı evlat edindi. Deniz Uğur ile birlikteliğinden Poyraz Deniz ve Mina Deniz adını verdikleri ikiz bebekleri dünyaya geldi.

Sevgi insanı, güler yüzlü, esprili, gazeteci büyüğümüz 66 yaşında gözlerini hayata yumdu. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine baş sağlığı dilerim.

Onun hayatını sabaha kadar anlatsak bitmez...

SABAHA KADAR...

05 Haziran Cuma günü Nilüfer, yıllar sonra bir Kayahan şarkısı seslendirecek. Düzenlemeyi İskender Paydaş yapmış. Onun sesinden Kayahan şarkıları dinlemenin keyif... Daha önce hiç söylenmemiş olan "Sabaha Kadar" daha yayımlanmadan tartışmalara sebep oldu. Kayahan'ın kızı Beste Açar şarkının Büyük Usta'nın imzası taklit edilerek, eski eşi Aslı hanım tarafından el konulduğunu iddia ediyor. Olay mahkemelik... Aslı hanım cephesi ise sessiz. Nilüfer şarkının keyfini çıkarırken bu konuda herhangi bir yorum yapmaması ilginç...

HAZİRANDA ÖLMEK ZOR...

Dün Mavi Gözlü Dev Nazım Hikmet'in 63.ölüm yıl dönümüydü. Çeşitli etkinliklerle anıldı.

Biz de SICAK BAKIŞ programında Şair Yazar Haluk Işık ile hem Nazım Hikmet'i hem de 2 Haziran 1991 günü kaybettiğimiz Ahmed Arif'i ve 2 Haziran 1970'de vefat eden Orhan Kemal'i konuştuk. Değerlerimize önem verilmesi konusunu ele aldık. Karşıyaka'da Suat Taşer'e yapılan saygısızlığı kınadık. Kaçıranlar youtube hesabımızdan izleyebilir.