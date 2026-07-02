Yeni bir aya girdik. Temmuz ayı daha sıcak olacak. Siyasette yavaş yavaş ısınıyor. Yeni Parti kuruluşuna hız verilmiş gibi... Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi içinden çekilecek. Yeni kurulacak parti seçmenin gözünde daha iyi bir yer alacak.

Geçen hafta, parti kurulmadan, İzmir’de İl Başkanlığı açıldı bile... Ankara ve İstanbul’da da kiralanan binalar tadilatta... CHP başkanları ihraç ederken Özel’in CHP yeni yerler açıyor... Her ne kadar alternatif il başkanlığı denilse de bu yerler yeni kurulacak partinin il başkanlığı gibi... Çağatay Güç de CHP’nin seçilmiş İzmir il başkanı olarak görev alsa bile yeni kurulacak partinin il başkanı olarak gözükmekte...

Belediyeler kabusta...

İzmir’de belediyelerde karıştı. Şu an yüzde onu tutuklu, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise ev hapsinde... Kulislerde sıranın Gaziemir, Menderes, Dikili’ye geldiği konuşuluyor. Bir operasyon var bu gece... Parti de bunu kanıksadı gibi... Seferihisar ve Balçova Belediyesi soruşturması sürerken, Özgür Özel’in ve taraftarlarının il başkanlığı açılışında olmaları şaşırtıcı... Tugay’ın açılışa katılmaması da ilginçti. Gazeteci dostlarımız çıkışta sordular Özel’e... Gayet samimi “Olmaması doğal, bağımsız partimiz kurulduktan sonra aramıza katılacak”dedi. Ancak konuşmasında ismini söylememesi, diğer başkanların isimlerini anarken, Tugay’ı hatırlanmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Tugay dargın mı?

İzmir’de çok konuşulan bir konu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın bağımsız olduktan sonra izleyeceği yol. Kendisi defalarca “ben bağımsız olarak, İzmirlilere hizmet edeceğim, verilen oyların yükü üstümde” dese bile başka bir partiye geçeceği kesin gibi... Bu yeni bir parti olsa da transfer değil mi? Özel ile bir gerginlik olduğu hissediliyor. AK Parti’ye geçecek diyenler de var. Sonuşta siyasetçilerin kameralar önünde söyledikleri ile kapalı kapılar arasında konuşulanların ne kadar farklı olduğunu görüyoruz. Hatırlayın istifasından 48 saat önce, "İstifa mı? Mümkün değil. Ben partimde mücadele edeceğim beni bu partiden kimse koparamaz" demişti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’da “ben kesinlikle AKP’ye gitmem” derken, şimdi “AK Parti saflarında yerimi aldım. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Aydın’a yeni yatırımlar getireceğiz demiş miydi?” Siyasette dün dündür, bugün bugün... Yarın Tugay AK Parti rozeti takarsa kimse şaşırmaz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her iki kutbu da yolu açık olsun zaten biz istemiyorduk diyebilir.

Seçmen bu transferi nasıl karşılar?

Seçmenin önünde daha üç yıl var. Yapılacak hizmetlerle ikinci dönemini yeni partisinde yaşayabilir. Parti değiştirmemesi halinde bence ikinci dönemde aday olması zor. Özgür Özel yeniden yapay zekaya sorduğunda Cemil Tugay’ın isminin çıkması çok zor!

ÖZ CHP mi geliyor?

Yeni kurulacak partinin adı da konuşuluyor. Daha önce Ekrem İmamoğlu’nun isminden türetilen EKİM Partisi artık gündemde değil. Eskiden otobüs firmaları ortaklıktan ayrılınca ismin başına Öz, Hakiki, En gerçek, Gerçek gibi unvanlar konulurdu. ÖZ CHP olabilir. Sonuşta Özgür ve Özel bir parti olacak... Öz Parti de yakışır... Logo da da 6 ok yerine zaten kullanılmayan birkaç ok feda edilebilir... Kim sayacak okları ki! Kaç kişi biliyor o okların anlamını?

CHP ikiye ayrılmış gözüküyor. Özel’in grup toplantısında dediği gibi sadece sağı mı Kılıçdaroğlu'nun elinde kaldı göreceğiz. Seçmen altı oktan vazgeçmek istemeyebilir. Kılıçdaroğlu doğru hamleler yapıp partiyi bir an önce kurultay haritası belirleyip, fabrika ayarlarına götürmeli... Özel de yeni parti ile yeniden yola çıkmalı... Yeterince mağdur oynanıldı. Ve halk...

Haftaya görüşmek dileğiyle...