Son Mühür / Cumhur Erkek - İzmir’de Buca Belediyesi’ne yönelik sabah erken saatlerde başlatılan rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman ve bir önceki dönemin belediye başkanı Erhan Kılıç gözaltına alındı. Operasyonun, Şubat ayında imar ve ruhsat birimlerine düzenlenen "rüşvet zinciri" soruşturmasının genişleyen yeni dalgası olduğu öğrenildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah şafak vakti Buca’da dev bir operasyon için düğmeye bastı. Hakkında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüphelinin ikametlerine ve belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Soruşturmanın en çarpıcı gelişmesi ise siyasi ve idari tepe yönetimine yönelik oldu. Mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında çok sayıda üst düzey belediye bürokratı ve personelin de adreste arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonun geçmişi

Bu sabah gerçekleştirilen şafak baskınlarının arkasında, yaklaşık 4 ay önce başlatılan operasyonla bağlantılı olduğu öğrenildi. Şubat 2026 başında yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Mali Şube tarafından Buca Belediyesi’ne bir operasyon düzenlenmişti. 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B. ile İmar Müdürü G.P.'nin de bulunduğu 26 kişi yakalanmıştı. Buca Belediyesi o süreçte yaptığı resmi açıklamada, gözaltına alınanların sadece 11’inin belediye personeli olduğunu, geri kalan kişilerin ise yapı denetim firması çalışanları ve müteahhitler gibi dış unsurlar olduğunu duyurmuştu. Soruşturma sonucunda mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, Ruhsat ve Denetim Müdürü de dahil olmak üzere toplam 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Geriye Dönük İnceleme

Tutuklamaların ardından geriye dönük ruhsatları, bilirkişi raporlarını, teknik ve fiziki takip kayıtlarını incelemeyi sürdüren savcılık ve emniyet birimleri, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik zincirinin belediyenin en üst düzey yönetim kademesinin bilgi ve onayı dahilinde yürütüldüğüne dair yeni delillere ulaştı.

Siyasi ve İdari Tepe Yönetimi Hedefte

Bu sabah yapılan ikinci ve en büyük dalga, Şubat ayındaki teknik takibin ve tutuklu bürokratların ifadelerinin bir sonucu olarak nitelendiriliyor. Hem mevcut başkan Görkem Duman’ın hem de bir önceki dönem belediye başkanlığı yapan Erhan Kılıç’ın aynı dosya kapsamında gözaltına alınması, soruşturmanın Buca’da uzun süredir devam eden ruhsat ve imar uygulamalarının tamamını mercek altına aldığını gösteriyor.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz...