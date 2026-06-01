SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Buca Belediyesi’ne yönelik sabah erken saatlerde başlattığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların isimleri de netleşiyor. Belediyenin önemli noktalarında görev yapan imar komisyonu üyeleri ve kritik bürokratlar da şafak baskınıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İşte Gözaltına Alınan İsimler

1.⁠ ⁠Görkem Duman – Belediye Başkanı

2.⁠ ⁠Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı

3.⁠ ⁠Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı

4.⁠ ⁠İbrahim Tunçol – Belediye Başkan Yardımcısı

5.⁠ ⁠Barış Özreçber – Belediye Başkan Yardımcısı

6.⁠ ⁠Ayşe Kalafat – Planlama ve İmar Müdürü

7.⁠ ⁠Asiye Avcı – Sosyal Hizmetler Müdür Vekili

8.⁠ ⁠Ceyda Akbulut – Özel Kalem Müdürü

9.⁠ ⁠Ahmet Çakar – Oturma Birim Şefi

10.⁠ ⁠Aras İş – İmar Durum Şefi

11.⁠ ⁠Refik Karakaya – Etüt ve Proje Müdürü

12.⁠ ⁠Ecem Eren – Mimar

13.⁠ ⁠Emrah Baş – Firma Sahibi

14.⁠ ⁠Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

15.⁠ ⁠Oğuzhan Aksoy – Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli

16.⁠ ⁠Süleyman Omuzbüken – Ruhsat Birimi Çalışanı

17.⁠ ⁠Hakan Ördek – Firma Sahibi

18.⁠ ⁠Burcu Er Durmaz – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

19.⁠ ⁠Serkan Altun – Firma Sahibi

20.⁠ ⁠Toygun Varol – Harita Müdürü

21.⁠ ⁠Nihat Taşçılar – Firma Sahibi

22.⁠ ⁠Mehmet Taşçılar – Firma Sahibi

23.⁠ ⁠Suat Tekdemir – Firma Sahibi

24.⁠ ⁠Rıdvan Demir – Firma Sahibi

25.⁠ ⁠Ramazan Altun – Firma Sahibi

26.⁠ ⁠Hakan Okutucu – İmar Müdürü

27.⁠ ⁠Bahadır Yılmaz – Hakediş/Yapı Kullanma Memuru

28.⁠ ⁠Fethi Kaplan – Oturma Birimi Memuru

29.⁠ ⁠Özgür Dalağan – Ruhsat Birimi Çalışanı

30.⁠ ⁠Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi

31.⁠ ⁠Sinem Öznur – İşletme ve İştirakler Müdür Vekili

32.⁠ ⁠Alparslan Ege – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

33.⁠ ⁠Belkız Özdemir – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili

34.⁠ ⁠Senem Akyüz – Büro Personeli

35.⁠ ⁠Zekiye Avcı – Eski Şef

36.⁠ ⁠Sude Kasapoğlu – Büro Personeli

37.⁠ ⁠Mergül Şen – Personel

38.⁠ ⁠Aykut Doğan – Sıfır Atık ve İklim Müdürü

39.⁠ ⁠Selin Öztürk Şükrüoğlu – Sosyolog

40.⁠ ⁠Nurten Çetinkaya – Bucamar Çalışanı

41.⁠ ⁠Erhan Akyüz – Bucamar Çalışanı

42.⁠ ⁠Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi

43.⁠ ⁠Canan Yücel – Destek Hizmetleri Müdür Vekili

44.⁠ ⁠Yağmur Güçerek – Başkan Asistanı

45.⁠ ⁠Burcu Altunçekiç – Bucamar Muhasebe Sorumlusu

46.⁠ ⁠Serhat Gökhan Karakaplan – Bucamar Çalışanı

47.⁠ ⁠Şahin Akçay – Bucamar Çalışanı

48.⁠ ⁠Hasan Kalkan – Bucamar Çalışanı

49.⁠ ⁠Sevgi Kazankaya – Belediye Çalışanı

50.⁠ ⁠Ahmet Kazankaya – Hastane Çalışanı

51.⁠ ⁠Muhammet Sercan Güneri – İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)

52.⁠ ⁠İlker Bilici – Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)

53.⁠ ⁠Cem Beşgül – Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)

54.⁠ ⁠Erdem Başer Balkır – Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)

55.⁠ ⁠Mahmut Zengin – Mimar (Yurtdışı firari)

56.⁠ ⁠Mustafa Genç – Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)

57.⁠ ⁠Naciye Balcı – Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)

58.⁠ ⁠S. U. – Belediye Yöneticisi (Firari)

59.⁠ ⁠K. B. – Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)

60.⁠ ⁠M. K. – Firma Sahibi (Firari)

61.⁠ ⁠Ö. K. – Firma Sahibi (Firari)

62.⁠ ⁠D. Y. – Firma Sahibi (Firari)

İmar Komisyonu Üyeleri Gözaltında

Şubat 2026’da İmar ve Ruhsat müdürlüklerine yapılan ilk operasyonun ardından adli makamların incelemesi, belediye meclisinin imar kararlarını veren komisyon üyelerine uzandı. Belediyenin imar ve idari süreçlerinde doğrudan söz sahibi olan en kritik isimlerden biri olan Buca Belediyesi başkan yardımcısı Filiz Yurtkoru, yurt dışında olduğu öğrenilen başkan yardımcısı Erdem Başer Balkır, Buca Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda mevcut belediye başkan yardımcısı Burcu Er Durmaz, Buca Belediyesi Meclis Üyesi ve belediyenin en önemli ihtisas komisyonu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi Doğan Sarıkaya, CHP Buca eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Hacer Taş, eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın eski sekreteri Sevgi Kazan Kaya, Buca Belediyesi bünyesinde Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevlerini yürüten Asiye Avcı, Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde teknik personel olarak görev yapan Özgür Dalağhan bulunuyor. Sevgi Kazan Kaya'nın, dosyadaki iddialara göre, yolsuzluk ve rüşvet çarkından elde edilen kayıt dışı paraların trafiğini yönettiği ve 'kasa' konumunda olduğu öne sürülüyor. Özgür Dalağhan'ın, Şubat ayında tutuklanan İmar Müdürü G.P. dönemindeki ruhsatlandırma ve yapı kontrol dosyalarında parafı veya incelemesi bulunan isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.

Sistemli Rüşvet Ağı

Emniyet birimlerinin değerlendirmesine göre, Şubat 2026'da Ruhsat Müdürü İ.B.'nin tutuklanmasıyla başlayan süreç, belediye içindeki münferit bir rüşvet olayı değil. Sabahki gözaltılar, imara aykırı binalara rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlenmesi işinin, teknik personelden şube müdürlerine, imar komisyonu üyelerinden belediye başkanlarına kadar uzanan sistemli bir yapı tarafından organize edildiği şüphesini güçlendiriyor.