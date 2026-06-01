Kavurucu yaz sıcakları kapıya dayandı, İzmir Valiliği ormanları korumak için her sene gerçekleşen kararlarından birini aldı. Kent genelindeki ormanlık alanlara girişler bugünden itibaren tam 5 ay boyunca tamamen yasaklandı. 1 Haziran - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında yetkisiz hiç kimse orman sınırlarından içeri adım atamayacak.

O noktalarda araba ile mola verilemeyecek

İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun aldığı kararlar sadece ağaçlık alanların içini kapsamıyor. Ormanların çevresinde, yakınında ya da içinden geçen karayollarında mola vermek, buralarda duraklayıp piknik yapmak da yasak listesinde.

Vatandaşlar sadece kendileri için önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş resmi piknik alanlarını kullanabilecek. Tabii sıkı şartlar var. Bu alanlarda yakılan her ateşin tamamen söndürülmesi ve arkada çöp bırakılmaması yasal bir zorunluluk. Ekipler sahada kuş uçurtmayacak.

Çiftçiye anız, sanayiciye hat bakımı uyarısı

Valiliğin radarı sadece piknikçilerle sınırlı değil. Yangınların en büyük tetikleyicilerinden olan tarla ve bağ temizliklerine de sıkı bir denetim geliyor. Orman içine komşu mahallelerde; anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği yaparken çıkan dalların veya her türlü bitki örtüsünün yakılması tamamen yasaklandı. Ateş yakan bedelini öder.

Kurumlar da teyakkuza geçirildi. Sanayi kuruluşları kendi bölgelerinde önlem alacak. Enerji nakil hatlarından sorumlu şirketler, ormanlardan geçen tellerin bakımını hızla tamamlamak zorunda. Belediyeler ise çöp toplama alanlarının etrafına koruma bantları çekecek ve iş makinelerini yangın ihtimaline karşı hazır kıta bekletecek.

Efeler Yolu'na "rehber" şartı

Doğa tutkunlarını yakından ilgilendiren detay da valilik açıklamasında kendine yer buldu. İzmir Valiliği'nin gözbebeği projelerinden "Efeler Yolu Kültür Rotası"nın bazı yürüyüş etapları bu yasaklı orman arazilerinden geçiyor.

Yürüyüşçüler rotadan tamamen mahrum kalmayacak ancak kurallar değişti. Bu güzergahları kullanmak isteyen sporcular ve turistler, yanlarında mutlaka profesyonel bir rehber bulunduracak. Ayrıca yürüyüş öncesinde ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine resmi bilgi verilmesi de zorunlu tutuluyor.

Kurallara uymayan, yasağı delen veya ormanı riske atan herkes hakkında derhal yasal işlem başlatılacak. Kenti korumak için denetimler aralıksız sürecek.