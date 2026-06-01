Son Mühür- İzmir, Kurban Bayramı tatili sonrası yeni haftaya Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon haberiyle uyandı.
Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki başkan Erhan Kılıç ve CHP İlçe Başkanlığı görevinden alınan Çağdaş Kaya'nın da olduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Başer Balkır, isminin ''Yurt dışında firari'' tanımlamasıyla servis edilmesine tepki gösterdi.
Ailemle tatildeyim, firari değilim...
Son Mühür'e konuşan Erdem Başer Balkır,
''Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon haberini ben de şaşkınlıkla takip ediyorum. Benim hakkımda 'Yurt dışı firari' denilmiş. Bu doğru değil. Kurban Bayramı tatili nedeniyle ailemle beraber Yunanistan'a tatil için geldim. Dönüş biletimiz çarşamba gününeydi. Şimdi, daha öne dönebilmek için bilet arayışım sürüyor. İlk fırsatta yurda dönüş yapacağım'' mesajı verdi.
Savcılıktan açıklama...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili açıklamada,
Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde;
- Belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği,
- İlçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği,
- İmar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı,
- Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı,
- Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği,
- Fiilen çalışmayan şahıslara maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı (kamuoyunda “bankamatik personel” olarak bilinen uygulama) tespit edildi.'' bilgilerine yer verilmişti.
Kimler hakkında gözaltı kararı verildi?
1. Görkem Duman – Belediye Başkanı
2. Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı
3. Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı
4. İbrahim Tunçol – Belediye Başkan Yardımcısı
5. Barış Özreçber – Eski Belediye Başkan Yardımcısı
6. Ayşe Kalafat – Planlama ve İmar Müdürü
7. Asiye Avcı – Sosyal Hizmetler Müdür Vekili
8. Ceyda Akbulut – Özel Kalem Müdürü
9. Ahmet Çakar – Oturma Birim Şefi
10. Aras İş – İmar Durum Şefi
11. Refik Karakaya – Etüt ve Proje Müdürü
12. Ecem Eren – Mimar
13. Emrah Baş – Firma Sahibi
14. Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi
15. Oğuzhan Aksoy – Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli
16. Süleyman Omuzbüken – Ruhsat Birimi Çalışanı
17. Hakan Ördek – Firma Sahibi
18. Burcu Er Durmaz – Firma Sahibi / Meclis Üyesi
19. Serkan Altun – Firma Sahibi
20. Toygun Varol – Harita Müdürü
21. Nihat Taşçılar – Firma Sahibi
22. Mehmet Taşçılar – Firma Sahibi
23. Suat Tekdemir – Firma Sahibi
24. Rıdvan Demir – Firma Sahibi
25. Ramazan Altun – Firma Sahibi
26. Hakan Okutucu – İmar Müdürü
27. Bahadır Yılmaz – Hak ediş/Yapı Kullanma Memuru
28. Fethi Kaplan – Oturma Birimi Memuru
29. Özgür Dalağan – Ruhsat Birimi Çalışanı
30. Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi
31. Sinem Öznur – İşletme ve İştirakler Müdür Vekili
32. Alparslan Ege – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
33. Belkız Özdemir – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
34. Senem Akyüz – Büro Personeli
35. Zekiye Avcı – Eski Şef
36. Sude Kasapoğlu – Büro Personeli
37. Mergül Şen – Personel
38. Aykut Doğan – Sıfır Atık ve İklim Müdürü
39. Selin Öztürk Şükrüoğlu – Sosyolog
40. Nurten Çetinkaya – Bucamar Çalışanı
41. Erhan Akyüz – Bucamar Çalışanı
42. Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi
43. Canan Yücel – Destek Hizmetleri Müdür Vekili
44. Yağmur Güçerek – Başkan Asistanı
45. Burcu Altunçekiç – Bucamar Muhasebe Sorumlusu
46. Serhat Gökhan Karakaplan – Bucamar Çalışanı
47. Şahin Akçay – Bucamar Çalışanı
48. Hasan Kalkan – Bucamar Çalışanı
49. Sevgi Kazankaya – Belediye Çalışanı
50. Ahmet Kazankaya – Hastane Çalışanı
51. Muhammet Sercan Güneri – İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)
52. İlker Bilici – Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)
53. Cem Beşgül – Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)
54. Erdem Başer Balkır – Belediye Başkan Yardımcısı
55. Mahmut Zengin – Mimar (Yurtdışı firari)
56. Mustafa Genç – Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)
57. Naciye Balcı – Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)
58. S. U. – Belediye Yöneticisi (Firari)
59. K. B. – Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)
60. M. K. – Firma Sahibi (Firari)
61. Ö. K. – Firma Sahibi (Firari)
62. D. Y. – Firma Sahibi (Firari)