İzmir genelindeki kentsel dönüşüm hamlesi, mayıs ayı sonu itibarıyla 6 ana bölgede ve toplam 248 hektarlık geniş bir alanda tüm hızıyla sürüyor. İZBETON ve ilgili birimlerin gerçekleştirdiği hızlı ikmal ihaleleri sayesinde, duraksayan inşaat süreçleri yeniden ivme kazandı. Konak'tan Karşıyaka'ya kadar uzanan geniş şeritte mülkiyet uzlaşmaları ve yerinde dönüşüm esaslı çalışmalar eş zamanlı olarak ilerliyor. Vatandaşlar "İzmir kentsel dönüşüm hangi mahallelerde?" ve "Evini kentsel dönüşüme verenlere kaç TL kira yardımı yapılıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İzmir'de kentsel dönüşüme dair tüm ayrıntılar...

İZMİR'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM HANGİ İLÇELERDE VE MAHALLELERDE YAPILIYOR?

Büyükşehir belediyesinin öncelikli risk alanı ilan ettiği ve saha çalışmalarını fiilen başlattığı kentsel dönüşüm bölgeleri 6 ana başlık altında toplanıyor. Karşıyaka'da Örnekköy, Karabağlar'da Uzundere, Gaziemir'de Aktepe-Emrez, Konak'ta ise Ege Mahallesi ve Ballıkuyu bölgeleri yerinde dönüşümün ana merkezlerini oluşturuyor. Bu bölgelerin yanı sıra Bayraklı ve Bornova ilçeleri de bina bazlı bireysel dönüşüm projeleri için pilot bölge olarak listeye ekleniyor.

ÖRNEKKÖY VE UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Projelerin en hareketli noktalarından biri olan Karşıyaka Örnekköy'de, 611 bağımsız birimden oluşan 3. Etap ve 407 bağımsız birimden oluşan 4. Etap konutlarının 2026 yılının ilk yarısı içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Bölgedeki 5. Etap inşaatı ise eş zamanlı olarak devam ediyor. Karabağlar Uzundere bölgesinde ise durdurulan 3. ve 4. etaplar için mahkeme kanalıyla seviye tespiti yapıldı. Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca tamamlanan hızlı ikmal ihalelerinin ardından, bölgedeki 1.902 bağımsız bölümün inşaat süreci kesintisiz olarak yeniden başladı.

KONAK, BAYRAKLI VE BORNOVA PROJELERİNDE SON DURUM NE?

Merkez ilçe Konak'ta yer alan Ege Mahallesi ve Ballıkuyu bölgelerinde yerinde dönüşüm esaslı kontrollük faaliyetleri ve mülkiyet uzlaşma görüşmeleri yapılıyor. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu liderliğinde, ilçe genelindeki riskli yapılar için yeni yerel eylem planları devreye alınıyor. "İzmir Yenileniyor" projesi kapsamında yapı envanteri çıkarılan Bayraklı ve Bornova'da ise vatandaşlardan gelen bina bazlı bireysel dönüşüm başvurularının projelendirme çalışmaları yoğunluk kazanıyor.

2026 İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI KAÇ TL OLDU?

İnşaat maliyetlerinin artması ve yaşanan ekonomik gelişmeler karşısında hak sahiplerinin mağdur olmasını önlemek amacıyla belediye meclisi kritik bir karar aldı. Kentsel dönüşüm alanlarında tahliye edilen vatandaşlara yapılan aylık kira yardımı tutarı rekor bir artışla 20.000 TL seviyesine çıkarıldı. Bu finansal destek hamlesi, mahallelerdeki uzlaşı oranını doğrudan artırırken projelerin önündeki engelleri de kaldırıyor. Ayrıca Konak, Bayraklı ve Karabağlar bölgelerinde dönüşümle entegre yürütülen 3 milyar lira bütçeli dev altyapı yatırımıyla yeni yağmursuyu hatları inşa ediliyor.

RAKAMLARLA İZMİR'İN GÜNCEL KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLANÇOSU

İzmir genelinde yürütülen projelerin büyüklüğünü, yıkılan eski yapıları ve inşaatı süren konut adetlerini gösteren resmi veriler şu şekilde sıralanıyor:

Proje Göstergeleri Güncel Durum ve Sayılar Toplam Dönüşüm Alanı 248 Hektar (6 Farklı Bölgede) Yıkımı Tamamlanan Bağımsız Bölüm 1.955 Adet (950 Sağlıksız Yapı) İnşaatı Süren Toplam Birim 6.346 Adet (5.939 Konut + 407 İş Yeri) Tamamlanıp Teslim Edilen Birim Yaklaşık 1.150 Adet (Uzundere ve Örnekköy)