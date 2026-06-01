Son Mühür - Buca Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman ile önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 70 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Eski ve yeni başkanlar gözaltında

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonda gözaltına alınanlar arasında, CHP’nin önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı ile eski belediye başkan yardımcısının da bulunduğu öğrenildi. İzmir’in en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca Belediyesi hakkında daha önce “bankamatik memuru” iddiaları gündeme gelmişti. Kentte geçtiğimiz günlerde ise Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar Müdürü Ö.B. tutuklanmıştı.