Aslında yaşanmış hikaye uzun, az biraz kısaltalım!

CHP kayyımı Kemal Kılıçdaroğlu...

Birkaç gün önce...

Kapıları / pencereleri kırılarak “teslim alınan” CHP genel merkezinde...

Vatandaşlarla bayramlaşma gerçekleştirdi...

Ne var ki...

İddialara bakılırsa...

Kılıçdaroğlu’na...

İlçe teşkilatlarının yanı sıra...

Vatandaştan da pek öyle arzu edilen(!) destek gelmedi...

Nitekim...

“Ohhh...” dedirtecek “kalabalık” oluşmayınca...

Başka illerden “taşıma” yapan otobüsler bile...

Yeterli “doluluk” oluşturamamıştı...

Yine de...

Oracıkta toplanan vatandaşlara şöyle seslendi:

“Partiyi güvenli limana götüreceğim!”

Oradaki vatandaşlar uzun uzun alkışladı Kılıçdaroğlu’nu...

Oysa...

Kayyım Kılıçdaroğlu’nun...

CHP’yi “güvenli limana” götürme vaadi...

Ne ilginçtir ki...

İlk kez telaffuz edilmiyordu!..

*

Belli ki...

“Güvenli liman vaadi!”

Kılıçdaroğlu’na “büyük güven” veriyordu...

Oysa...

“Güvenli Liman öyküsü...”

Üç yıl önce de (14 Haziran 2023)

TBMM Grup toplantısında

Kılıçdaroğlu tarafından hararetli bi’şekilde seslendirilmiş ve...

Büyük alkış toplarken şöyle demişti:

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır...”

Ardından da...

“Bireysel beklentilerden arınma" çağrısı yaptı...

Hatta...

CHP’de değişim ve yenilenmenin önünü...

Sonuna kadar açacağını söyledi ve şu sözü verdi:

"Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir... Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin...”

Ya sonra?

O söz de unutuldu!..

Gariptir ki, partiden kimsecikler...

“O masal gibi limanda buluşamadılar!..”

Zaten...

Bir daha kimse bu konuyu açmadı; tek kelime bile edilmedi!

*

Bitiriyoruz...

Bilinen ve hep “ezberler”de yaşayan / yaşatılan...

Bir “sözüm söz” vaadi...

Gerçekleşmeyecek ise...

Neden seslendiriliyor?

“Tarih tekerrürden ibarettir” derler; çok doğrudur...

Geçmişte yaşanmış olayların...

Benzer şartlar ve hatalar tekrarlandığı sürece...

Gelecekte de aynı veya benzer şekillerde yaşanacağını bilmeliyiz!

Neden?

Çünkü...

“Umutlanma / Umutlandırma projesi”...

Çoğu kez...

İster istemez hızla hayata geçiriliyor?

Böyle mi olsun yani?

Nokta...

Hamiş: "Tarihi (tekerrür / yeniden) diye tarif ediyorlar; ibret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi?" / Mehmet Akif Ersoy – Milli Şairimiz...”

Sonsöz: "Şimdi bana soruyorlar: Ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir... Ben hesap soracağım... Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim... Temiz bir kurultay yapacağız... Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır... Başımızın tacı olacaktır... / Kemal Kılıçdaroğlu – CHP Genel Başkanı..."