Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz haftalarda yaşanan mutlak butlan gerilimiyle yangın yerine dönen Cumhuriyet Halk Partisi’nde görevinin başına yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun başta İzmir ve İstanbul olmak üzere birçok şehrin il başkanlıklarında yeni görevlendirmeler yapacağı ve kadroları baştan aşağı yenileyebileceği öğrenildi.

Güç'ün radikal çıkışları, Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti

Özellikle İzmir’de, mutlak butlan kararının çıktığı süreçten bu yana CHP’li Özgür Özel lehinde bir noktada konumlanan ve Kılıçdaroğlu hakkında ‘Ben Kemal Bey’i tanımıyorum. Bizim Genel Başkanımız Özgür Özel’dir. Onun ne söylediğinin bir önemi yok’ cümlelerini kuran CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün, Kılıçdaroğlu önderliğinde toplanan yeni genel merkez yönetimi tarafından görevden alınacağı iddia edilirken, kent siyasetinden önemli isimlerin il başkanlığı koltuğu için tercih edilebileceği iddia edildi.

MYK açıklandıktan sonra görevden almalar başlayacak iddiası ortalığı karıştırdı

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Güç’ün, İzmir İl Başkanlığı koltuğundan alındığı senaryoda Kılıçdaroğlu’nun kent siyasetini bilen ve CHP’de geçmiş yıllarda aktif siyasi mücadelesi olan birini tercih edebileceği konuşulurken, söz konusu görevden alma sürecinin MYK’nın açıklanmasının ardından hızlanacağı belirtildi.

Gümrükçü geri mi dönüyor?

İl Başkanlığı için özellikle geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi’nde önemli görevleri bulunan ve Kılıçdaroğlu’na kentteki yakın isimlerden olan Çiğli eski Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün atanabileceği öne sürüldü. Ayrıca, Gümrükçü’nün geçmiş yıllarda da il başkanlık koltuğuna aday olduğu ve rakibinin o dönemki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na yakınlığıyla bilinen Deniz Yücel olduğu biliniyor.

İl Başkanlığı için masada hangi isimler var?

Öte yandan, uzun yıllar Narlıdere Belediye Başkanlığı ve ardından Konak’ta da başkanlık görevini sürdüren Abdül Batur’un da il başkanlığı için CHP Genel Merkezi’nde konuşulduğu öğrenilirken, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden olan Şakir Başak ve Bornova eski Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un da söz konusu makam kulislerde adı geçen isimlerden biri olduğu aktarıldı.