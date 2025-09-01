Türkiye sağlıkta en iyi ülkelerin başında geliyor. Hem sistemsel olarak, hem de sağlık politikası olarak en gelişmiş ülkeyiz.

Mesela MHRS sistemi çok iyi işliyor, ne zaman istesen, her gün, her an, her saat, her polikiniliğe randevu bulabilirsiniz.

Hastanelerimizin temizliği bahçe kapısından içeri girince peyzajından belli oluyor, içeri doğru ilerleyince poliklinik koridorları, muayene odaları, hele tuvaletler avm tuvaletleri gibi çubuk oda kokusu kokuyor, hafif kokulardan hoşlananlar için çiçek kokuları, ağır kokulardan hoşnanlar için ise odunsu kokular...

Hemşireler, görevliler herkese çok iyi davranıyor. Hele hele hasta kayıt görevlileri sizden nüfus kağıdınızı öyle bir rica ile istiyor ki, bir nüfus kağıdınız daha olsa onu da verirsiniz.

Şimdi yazıyı buraya kadar okuyanlar "bu adam hangi Türkiye'de, hangi İzmir'de yaşıyor" dedi. Vee ben bunu hissettim kulaklarım çınladı.

Sakin olun ben de sizlerle aynı yerde yaşıyorum.

Yazdıklarımın hepsi birer ironi, birer şaka, belki de gönlümden geçenler.

Yukarıda yazdıklarımın hepsinin tam tersi olduğunu anlatmama, yazmama gerek yok. Hepimiz hastenelere gidiyoruz ve hastanelerimizin hali ortada.

Şimdi ben bu kadar ironiyi neden yazdım, hemen asıl konuya geliyorum.

Biliyorsunuz ki 31 Temmuz 2025'te ehliyet yenilemesi yapacaklar için son tarihti, ben bunu atladım, unuttum bu benim hatam konumuzun bununla ilgisi ne diyecek olursanız, yenileme yapmak için kapsamlı bir sağlık raporuna ihtiyaç varmış.

Neyse burayı atlıyorum o kadar da önemli bir şey değil.

İnternetten baktım sağlık ocağı veriyor raporu, aile hekimine gittim. Doktor bana birkaç soru sordu ve beni 3 tane polikliniğe sevk etti, yani raporu heyetten geçip hastaneden almalıymışım.

Ne yapmam gerekiyor dedim, "hepsinden randevu alıp gidin o kadar" dedi.

Ben hepsinden randevu aldım gittim. Gideceğim polikliniklerden biri uyku merkezi, uyku apnesi olup olmadığına bakılıp, bir test yapılıyor. Bu arada öğrendim ki buradan randevu almanın çokta imkanı yokmuş, 6 ayda sıra gelirmiş ceza ödemeyi göze aldım, vazgeçtim rapordan.

Aynı günün akşamı tarih Ekim ayının sonuna uzatıldı, çok sevindim işlemleri tekrar yapmaya karar verdim.

Bir poliklinik kalmıştı, ona randevu alıp gittim;

Sekreter: Buyrun neyiniz var.

Ben: Ehliyet yenileme için geldim.

Sekreter: Eee sizin sağlık kurulu sevkiniz yok.

Ben: Var sevkim.

Sekreter: Hayır o sağlık ocağının sevki sizin buradan bizim hastanemizden sağlık kurulundan sevk almanız lazım.

Ben: Nasıl yani diğer muayeneler yandı mı, geçerli değil mi?

Sekreter: Yok onlar normal muayene yerine geçer, sağlık kuruluna girmez.

Daha bir sürü diyalog var. Neyse işin özü aile hekimi ve sekreteri dahil 3 doktor bu bilgiyi nasıl bilmiyor bunun şaşkınlığı ve siniri ile sağlık kuruluna gittim gerekli bilgileri aldım. Ertesi gün hastaneye gittim sonunda o meşhur uyku merkezinde muayene oldum, doktor "dışarıda sekreterlikten yatış tarihi alın" dedi.

Birazdan o sekreterle olan diyaloğu yazacağım...

!!! Dikkat sinir bozukluğu içerir !!!

Evet sekreterle olan diyalog şöyle;

Ben: Merhaba doktor hanım sizden yatış randevusu almam gerektiğini söyledi.

Sekreter: Tabii ki!

Adımı yazdı ve bakıştık...

Ben: Yani ne oldu şimdi?

Sekreter: Vallahi beyefendi bizden hiç medet ummayın sıra gelmez cezayı ödeyin ehliyeti alın

Ve kahkaha attı...

Ben öyle baka kaldım ne diyeceğimi ne cevap vereceğimi bilemedim, teşekkür edip ayrıldım.

Sağlıkta şahlanan ülkeyiz, tıpkı ekonomide şahlandığımız gibi...

Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın aman ha hasta olmayın...