Son Mühür - Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Güllü’nün hayatını kaybettiği gece evde bulunan ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı olan Sultan Nur Ulu, ifadesinde cinayete ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ulu’nun şoke eden beyanları da ortaya çıktı.

Kızı tutuklandı, Sultan'a ev hapsi

Şarkıcı Güllü’nün 6’ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sultan Nur Ulu hakkında ise “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ulu’nun babası A.U. ile evlerinde kaldıkları T.Y. ve şoför olduğu belirtilen şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Cinayeti anlattı

Güllü’nün, kızı tarafından yüzü cama dönükken itildiğini öne süren Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde olay anını anlattı. Ulu, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" şeklinde beyanda bulundu.