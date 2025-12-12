Ukrayna’nın Odessa kentinde demirli olan Türk yük gemisi füze saldırısının hedefi haline geldi. Vurulan geminin Cenk T isimli gemi olduğu öğrenilirken, geminin Rusya tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında isabet aldığı ifade edildi.

Firmadan açıklama geldi!

Firmadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cenk Denizcilik filosunda, Karasu – Odesa hattında tır taşımacılığı yapan M/V CENK T isimli gemimiz, bugün yerel saatle 16:00’da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından balistik füze saldırısına maruz kalmıştır.

Saldırı sonrasında gemimizin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekiplerimiz tarafından derhal müdahale edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir.

Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte olup, ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz.

Gelişmelere ilişkin teyit edilmiş bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

Saygılarımızla

Cenk Denizcilik"