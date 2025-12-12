Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun ''Komünizme karşı savaştık'' sözlerine göndermede bulunan gazeteci Enver Aysever, sağcıları hedef alan sözleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Aysever'e destek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Bu durum kabul edilemez...



''Enver Aysever, ülkesini seven bir gazetecidir.

Halk; gazetecileri, yaptıkları haberlere ve ifade ettikleri düşüncelerine ya teveccüh göstererek onaylar ya da tepki göstererek yargılar!

Halka ait bu görev ve sorumluluğu yargı kendi üzerine almamalıdır.'' hatırlatmasında bulunan Kılıçdaroğlu,

''Siyasi baskılar sonucu yargının harekete geçmesi, düşünce özgürlüğünün ihlali anlamına gelecektir.

Bu durum kabul edilemez.

Düşüncelerinden dolayı tutuklu olan bütün gazeteciler derhâl serbest bırakılmalıdır.'' çağrısında bulundu.



Merdan Yanardağ için sessiz kalmıştı...



Casusluk suçlamasının hedefi olan Merdan Yanardağ'ın tutuklandığı ve Tele1 televizyonuna el konulduğu süreçte sessiz kalmayı tercih eden Kılıçdaroğlu'nun Aysever için verdiği mesaj dikkat çekti.

Gazeteci Zeynel Lüle, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına göndermede bulunduğu paylaşımında,

''Ya Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve Tele1'e çökülmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz Sn. Kılıçdaroğlu?'' diye sordu.

Lüle, ''Aslında ne düşündüğünüzün bir önemi olduğundan değil. Kişisel kızgınlığınızın gazetecilere yönelik baskılara bile taraflı bakmanıza neden olduğunu göstermek için sordum.'' hatırlatmasında bulundu.

Zeynel Lüle'nin Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımını cezaevinde tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'ın da paylaştığı görüldü.