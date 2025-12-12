Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil, Başkan Cemil Tugay’ın havuzdaki bazı işçiler için ‘uygunsuz içerik izlerken yakalanmış’ açıklamasını sert dille eleştirdi. Sevil, “Bu ifadeyi doğru bulmuyorum, yakışmıyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı bir programda havuzdaki işçilerin bazılarının ofiste ‘uygunsuz içerik’ izlediği konusunda bir açıklama yaptığını belirten Sevil, "Başkan Cemil Tugay’ın yaptığı gibi uygunsuz içerik kelimesi ifadesini açık açık ifade eden belediye başkanının ben bu ifadesini doğru bulmuyorum, yakışmıyor. Bu çatı altında emek veren, çalışan insanlar yanlış davranış sergilemiş olsa da, disiplin cezası almış olsa da bu konuların biraz mahrem olduğunu düşünüyorum. Siz ne yapıyorsunuz bu konuyu Bunu kamuoyuna ifşa ediyorsunuz, haklı nedenle sözleşmesini de fesih etmiyorsunuz. Göreve geldiğiniz günden beri bu insanları itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. ‘AK Parti ile MHP DİSK ile eylem yapıyor’ diyerek AK Partiyi de itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz”

Havuzdaki işçilerin yan hakları ve SGK’sı yatmıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil, “Son dönemde de bir havuz sistemi oluşturuldu. Bu havuza atılan işçiler, 360 kişi olduğu söyleniyor. Mali hakları elinden alınarak havada asılı bir şekilde bırakıldılar. Sadece mali haklar mı alındı. Bu insanların SGK’sı maaşı yan hakları yatmıyor. Hastaneye gitseler yararlanabilecekleri sosyal güvenceleri yok. İşçilere büyük bir haksızlık yapıldı. Ciddi bir mağduriyetsizlik ortaya çıkarıldı” dedi.

Neden havuzdaki işçilerin sözleşmesini fesh etmiyorsunuz? Bu insanlara neden zulmediyorsunuz?

Sevil, "Başkan Tugay, “Çalışan kişi fazla’ diyor tamam, ‘kamu kaynağını doğru kullanmak zorundayım’ tamam. ‘Bu işçileri doğru yerlereye yerleştirmeliyim kent verim almalı’ tamam. Problem şurada neden çıkarmanız gereken işçiler var. Üç kez beş kez disiplin cezası alan var demiş. Mesai içinde uygunsuz içerik izleyenler var. Altı ayda 22 kez rapor alanlar var. Neden o zaman sözleşmelerini fesh etmiyorsunuz sözleşmelerini. Neden bu işleri haklarını ödemeyerek, hukuka uygun bir şekilde insan belediye ile ilişkilerine kesip hukuka, insan onuruna yakışır bir şekilde bu insanları çıkartmayorsunuz. Neden bu insanlara neden zulmediyorsunuz” dedi.