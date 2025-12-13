Son Mühür- Türkiye’nin en köklü eğitim kurumları arasında yer alan İstanbul Erkek Lisesi, kız öğrencilere yönelik hazırlandığı öne sürülen taciz listesi ve ardından yaşanan şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Olay, kamuoyunda büyük tepki yaratırken okul yönetimi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Taciz listesi iddiası soruşturmayı başlattı

İddiaya göre, İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim gören bir grup 9. sınıf erkek öğrenci, okulda bulunan kız öğrenciler hakkında taciz içerikli bir liste hazırlayarak paylaştı.

Söz konusu listenin ortaya çıkmasıyla birlikte okul yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Taciz iddialarının sosyal medyada yayılması, olayın kısa sürede ülke gündemine taşınmasına neden oldu.

Üst sınıf öğrencilerinin şiddet uyguladığı öne sürüldü

Taciz listesi iddialarının ardından bu kez 11. sınıf öğrencilerinin, listeyi hazırladığı ileri sürülen öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edildi.

Yaşananlar, okul içinde disiplin ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Şiddet iddialarıyla birlikte soruşturma kapsamı genişletildi.

Öğrenciler farklı illerdeki okullara gönderildi

Soruşturma sürecinde, taciz listesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen öğrenciler hakkında nakil kararı alındı. Edinilen bilgilere göre;

Altı öğrenci Ankara Fen Lisesi’ne,

Bir öğrenci Adana Fen Lisesi’ne nakledildi.

Nakil kararlarının, sürecin sağlıklı yürütülmesi ve okul ortamındaki gerilimin azaltılması amacıyla alındığı belirtildi.

Okul müdürü görevden alındı

Olayların ardından okul yönetimine ilişkin önemli bir adım atıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana İstanbul Erkek Lisesi’nde müdürlük görevini yürüten Yılmaz Arslan, yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.

Soruşturmanın sonucuna göre Arslan hakkında “görevden ihraç” ya da “göreve iade” kararı verileceğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...