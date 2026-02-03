İzmir'de kuraklık başladı.

Susuz kalacağız diye düşünürken, beklenen yağmur geldi. Üç günde yağması gereken yağmur bir günde geldi. Baraj suları dolmaya başladı ama altyapı sorunu yaşanan ilçelerde su baskınları yaşandı.

Buca'da sulara kapılmaktan kahraman Yunus Polislerince kurtarılan kadın, suda yürürken çukura düşen vatandaş felaketin sembolleri oldu.

BİR GARİP TARTIŞMA...

Akılda kalan bir diğer konu da AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tartışması oldu.

Başdaş, şehrin sorunları ile ilgili bu tür videoları yayınlayarak yetkilileri uyarıyor. Daha öncede sarı yağmurluğu ile Kemeraltı'nda yağmur yağdığında çektiği videolarla, belediyenin altyapıya yatırım yapması gerektiğini vurgulamıştı. Bu olayda da vatandaş başkanı arayarak mağdur olduklarını belirtip, siz gelirseniz bizim sorun çözülür diye davet etmişler. Böyle bir video çekilmiş. Ortamda herhangi bir çalışma yokmuş. Sonradan orada video çekildiğini görenler belediyeye haber vermiş ve vatandaşın düşündüğü gerçekleşmiş. Ekip yeni bir video hazırlayarak , Başkan Tugay'a yanlış bilgi verilmiş.

Sonuçta İzmir'e yakışmayacak görüntüler... İzmir'de muhalefet olan AK Parti, tabii ki eleştirecek, hataları ve eksikleri gösterecek. Buna alınarak, algı yaratarak cevap vermek yerine sorunu çözmek en doğrusudur.

ÇÖZÜM SİZİN GÖREVİNİZ...

İzmir, Türkiye'nin en güzel şehri... Sorunlar herkes tarafından biliniyor. Üç aşağı beş yukarı çözüm de belli... Ancak çözülmüyor. Çözdürülmüyor. Bu şehrin Başkanı Tugay kalan sürede bu sorunların birkaçını çözmesi başarı olacaktır. Projelerini biran önce hayata geçirmelidir. İzmirlinin kaybedecek bir dakikası bile yok. Parti içi çekişmeler, çalışanlarla yaşanan sürtüşmeler artık geride kalmalı... Bugün bu yağmurda yaşananlar milat olmalı... Can kaybının olmamasına şükretmek gerek. Elektiriğe kapılan iki can hala yüreğimizde...

Bu iki videolu tartışma yerine, daha çok çalışmak lazım. Yapan yağmurlar Ramazan ayında susuz kalmayacağımızı gösterdi. Ancak altyapı çözülmezse felaketinde kapıda olduğunu söyledi.

Haftaya görüşmek üzere...