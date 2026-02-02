Meteoroloji verilerine göre İzmir'de 3 Şubat 2026 Salı günü (yarın) yağış beklenmiyor. Güne güneşli ve açık bir gökyüzü ile başlayacak olan kentte, hafta ortasına kadar sakin bir hava hakim olacak. Ancak perşembe günü itibarıyla hava sıcaklıkları yükselmesine rağmen, kent genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülecek.

İZMİR'DE YARIN HAVA NASIL OLACAK? (3 ŞUBAT 2026 SALI)

Tahminlere göre 3 Şubat Salı günü İzmir'de yağmur ihtimali yüzde 0 olarak ölçüldü. Havanın gün boyu açık olması, sıcaklığın ise 12 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

4 Şubat Çarşamba günü ise parçalı bulutlu bir hava İzmirlileri bekliyor. Sıcaklık 14 dereceye yükselirken, yağış ihtimali bulunmuyor.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNE DİKKAT: ŞİDDETLİ YAĞMUR GELİYOR

İzmir genelinde hava sıcaklıkları artsa da perşembe gününden itibaren yağışlı sistem devreye girecek.

5 Şubat Perşembe: Kent genelinde 'şiddetli yağmur' bekleniyor. Yağış ihtimali yüzde 100 olarak verilirken, hava sıcaklığının 16 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise 15 dereceye çıkması öngörülüyor.

Kent genelinde 'şiddetli yağmur' bekleniyor. Yağış ihtimali yüzde 100 olarak verilirken, hava sıcaklığının 16 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise 15 dereceye çıkması öngörülüyor. 6 Şubat Cuma: Şiddetli yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklık 14 dereceye düşerken, yağış oranının yine yüzde 100 seviyesinde olması tahmin ediliyor.

HAFTA SONU İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Hafta sonu planı yapanlar için yağışlı hava uyarısı devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri şiddetli yağış yerini 'hafif yağmur' geçişlerine bırakacak.

7 Şubat Cumartesi: Hafif yağmurlu, sıcaklık 18 derece.

Hafif yağmurlu, sıcaklık 18 derece. 8 Şubat Pazar: Hafif yağmurlu, sıcaklık 17 derece.

Hafif yağmurlu, sıcaklık 17 derece. 9 Şubat Pazartesi: Yeni haftada da hafif yağmurun etkili olması ve sıcaklığın 13 dereceye düşmesi bekleniyor.