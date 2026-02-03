Son Mühür - Ramazan ayına kısa süre kala vatandaşların merak ettiği pide fiyatları netleşti. Halil İbrahim Balcı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu adına yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul’da uygulanacak ramazan pidesi satış fiyatını kamuoyuyla paylaştı.

Fiyatı 25 lira oldu

Halil İbrahim Balcı’nın verdiği bilgilere göre bu yıl 250 gram ramazan pidesi Ankara ve İstanbul’da 25 TL’den satışa sunulacak. Böylece iki büyük şehirde Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı da netlik kazanmış oldu.

Ekmek fiyatı değişti mi?

Öte yandan Halil İbrahim Balcı, şu aşamada ekmek fiyatlarında herhangi bir artış planlanmadığını söyledi. Fiyatların mart ayı sonunda yeniden ele alınacağını belirten Balcı, bu süreçte Ticaret Bakanlığı ile koordineli hareket edileceğini ifade etti. Değerlendirmelerde vatandaşın alım gücü ve enflasyonun esas alınacağını vurgulayan Balcı, ekmekte olası bir fiyat düzenlemesinin bu kriterler doğrultusunda yapılacağını kaydetti.