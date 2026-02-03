Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat tarihli tahminlerine göre Marmara ile Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle birlikte Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar etkili olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde toz taşınımı görülebileceği bildirildi.
Buzlanma, don, sel ve su baskınlarına dikkat
Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kar örtüsü bulunan düşük rakımlı alanlarda kar erimesine bağlı riskler, çığ tehlikesi ile yağmur görülen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve batı yönlerden zaman zaman 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin edilirken, ulaşım sorunları, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ya da doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması isteniyor.
Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşların gerekli önlemleri alması çağrısı yapıldı.
3 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE - 3°C - Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL - 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR - 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
DENİZLİ - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ANTALYA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
HATAY - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA - 6°C - Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR - 5°C - Parçalı ve çok bulutlu
KONYA - 9°C - Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS - 3°C - Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU - 3°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
SİNOP - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN - 9°C - Çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN - 9°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON - 12°C - Çok bulutlu, doğu kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - 3°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS - 3°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
VAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı