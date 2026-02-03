Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat tarihli tahminlerine göre Marmara ile Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle birlikte Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar etkili olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde toz taşınımı görülebileceği bildirildi.

Buzlanma, don, sel ve su baskınlarına dikkat