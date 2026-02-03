Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat tarihli tahminlerine göre Marmara ile Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle birlikte Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar etkili olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde toz taşınımı görülebileceği bildirildi.

Buzlanma, don, sel ve su baskınlarına dikkat

Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kar örtüsü bulunan düşük rakımlı alanlarda kar erimesine bağlı riskler, çığ tehlikesi ile yağmur görülen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve batı yönlerden zaman zaman 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin edilirken, ulaşım sorunları, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ya da doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması isteniyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşların gerekli önlemleri alması çağrısı yapıldı.

3 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE - 3°C - Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL - 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR - 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

DENİZLİ - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ANTALYA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu

HATAY - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA - 6°C - Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR - 5°C - Parçalı ve çok bulutlu

KONYA - 9°C - Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS - 3°C - Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU - 3°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

SİNOP - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN - 9°C - Çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN - 9°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON - 12°C - Çok bulutlu, doğu kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 3°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS - 3°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

VAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

