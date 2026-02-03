Son Mühür- Türkiye ekonomisinde milyonlarca vatandaşın gelir ve gider dengesini doğrudan etkileyen Ocak ayı enflasyon rakamları için nefesler tutulmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ekonomik rotasını tayin edecek olan yılın ilk Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı ve yeni oran, 2026 yılı Ocak ayı aylık enflasyonu TÜFE 4,84, yıllık enflasyon 30,65 oldu.

Özellikle kira artış oranlarından çalışanların maaş güncellemelerine kadar geniş bir yelpazede belirleyici olan bu veriler, piyasalardaki gelecek projeksiyonlarını da yeniden şekillendirecek. Yeni yılın beraberinde getirdiği fiyat düzenlemelerinin ardından açıklanan bu rakam, dezenflasyon sürecinin başarısı açısından turnusol kağıdı niteliği taşıyor.

Son enflasyon oranı ne olmuştu?

Geride bıraktığımız 2025 yılında, enflasyonla mücadelede önemli kilometre taşlarından biri olarak kayıtlara geçti. Yılı yıllık bazda yüzde 30,89 seviyesinde tamamlayan tüketici enflasyonu, üretici tarafında ise yüzde 27,67’lik bir oranla denge buldu. Bu tablo, Kasım 2021 döneminde tepe noktasına ulaşan ve uzun süre direnç gösteren yüksek enflasyon sarmalında son 49 ayın en düşük yıllık verisi olarak dikkat çekmişti. Özellikle Kasım ayında kaydedilen yüzde 0,87’lik aylık artış, fiyat istikrarına yönelik umutları yeşertmişti.

Piyasa katılımcıları ve hanehalkı beklentileri neydi?

Ocak ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporu, farklı kesimlerin ekonomiye bakışındaki makası da göstermişti. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına dair enflasyon beklentisi yüzde 22,20’ye, reel sektörün beklentisi ise yüzde 32,90’a gerilerken; hanehalkı cephesinde beklentilerin yüzde 52,08 seviyesine tırmanması dikkat çekmişti. Bununla birlikte, gelecek bir yıllık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan vatandaşların oranında yaşanan artış, dezenflasyon sürecine duyulan güvenin toplumun bir kesiminde karşılık bulmaya başladığını gösteriyordu. Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre ise Ocak ayı aylık artış tahmini yüzde 3,76 seviyesindeydi.

Ekonomistlerin Ocak ayı karnesi ve yıl sonu öngörüleri

AA Finans tarafından 35 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı anket, Ocak ayı için ortak bir beklenti zeminini işaret etmişti. Uzmanların tahminleri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 gibi geniş bir skalada dağılım gösterirken, aylık bazda ortalama beklenti yüzde 4,21 olarak şekillenmişti.