Son Mühür - Yeni yılda uygulanacak en düşük emekli aylığı netleşti. 2025’te 16 bin 881 TL olarak uygulanan taban maaşın 20 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin yasal süreç tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışmaların ardından düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan açıklama geldi. Buna göre emekliler, 3 bin 119 TL’lik maaş farkını yarın itibarıyla hesaplarında görecek. Fark ödemelerinin ardından gündem, bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı düzenlemesine çevrildi.

Altı aylık enflasyon artışı baz alınsaydı en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL’den 18 bin 939 TL’ye çıkacaktı. Ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bütçe imkânları çerçevesinde artırın” talimatı sonrası taban emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük aylığın 20 bin TL’ye yükseltilmesini öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Halen 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 kişi yararlanırken, yapılan yeni düzenlemeyle bu sayı 4 milyon 917 bine yükseldi. Artışın yıllık bütçeye etkisinin toplam 110,2 milyar TL olacağı hesaplanıyor. Düzenleme, yüzde 12,19’luk artışa rağmen maaşı 20 bin TL’ye ulaşmayan ve kök aylığı 17 bin 827 TL’nin altında kalan emeklileri kapsıyor.

Maaş farkı hesaplara ne zaman geçecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yasal düzenleme henüz tamamlanmadığı için ocak ayı ödemelerini 16 bin 881 TL üzerinden aldı. Kök maaşı 17 bin 827 TL’nin üzerinde olanlara ise yüzde 12,19 artış uygulanarak zamlı maaşları yatırıldı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından oluşan 3 bin 119 TL’lik fark için ayrıca ödeme takvimi bekleniyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu, maaş farklarına ilişkin açıklamayı yaptı. Buna göre fark ödemeleri 4 Şubat itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına eş zamanlı olarak aktarılacak.

SGK açıkladı

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar,

Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6 olanlar,

Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar ve Bağ-Kur emeklileri maaş farklarını 4 Şubat 2026 Çarşamba günü banka veya PTT şubesinden çekebilecek.

Maaş farkları tek seferde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, maaş alınan banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak ve emeklilerden herhangi bir başvuru istenmeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu bu kapsamda emeklilerin hesaplarına yaklaşık 11,4 milyar TL tutarında ödeme yapacak.

Destek ödemesi kimleri kapsayacak?

Normal koşullarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir emekli, yüzde 12,19’luk artışla yaklaşık 9 bin 985 TL alacaktı. Ancak yeni düzenlemeyle bu tutar, hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL’ye tamamlanacak. Böylece bazı gruplarda hazine katkısı maaşın yüzde 100’ünü aşacak. Kök aylığı 10 bin TL olan bir emekliye 10 bin TL destek verilecek. Kök maaşı 15 bin TL olanlar için destek 5 bin TL, 17 bin 827 TL olanlar için ise 2 bin 173 TL seviyesinde olacak.

Vatandaşlık maaşı için detaylar

Maaş farklarının ödeme takviminin netleşmesiyle birlikte emeklilerin gündemi bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşına çevrildi. Emeklilerin gelirini artırmayı hedefleyen bir diğer düzenleme ise Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ve kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi oldu. Uygulamanın 2026 yılında hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatılırken, Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre programın haziran ayında pilot illerde başlaması, ardından ülke geneline yayılması planlanıyor.

Vatandaşlık maaşı miktarı

Yeni destek modelinde bir eşik gelir seviyesi belirlenecek. Bu tutarın asgari ücret ya da farklı bir rakam olması gündemde. Belirlenecek sınırın altında geliri bulunan ailelerin kazancı, eşik seviyeye tamamlanacak şekilde desteklenecek. En düşük emekli maaşı artışı ve vatandaşlık maaşı düzenlemesinin ardından sıradaki başlık ise 2018’den bu yana ödenen bayram ikramiyeleri oldu. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen ikramiyelere yapılacak artışı merak ediyor. Kulislerde ikramiyenin 1000 ya da 1500 TL zamla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL aralığına çıkabileceği konuşulurken, 5 bin TL seçeneğinin daha güçlü olduğu ifade ediliyor.

Bayram ikramiyesi tarihi

Bayram ikramiyelerinden; SGK kapsamında emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri sahipleri yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, milli sporcular, terörden zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye ödemesi alacak.