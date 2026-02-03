Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı kapsamlı açıklamalarda, Türkiye'nin iç ve dış siyasetine yön verecek kritik mesajlar verdi. Cumhur İttifakı'nın Türk-İslam dünyasının siyasi kutbu olduğunu vurgulayan Bahçeli, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefinin önündeki engelleri ve Suriye sahasındaki son gelişmeleri titizlikle analiz etti. Siyasetin ahlaki bir zeminde yürütülmesi gerektiğini belirten MHP lideri, toplumsal kucaklaşmanın ve demokratik istikrarın önemine dikkat çekti.

"Gerçek yüreklilik akıl ve ahlakın adaletidir"

Devlet Bahçeli, konuşmasının ilk bölümünde siyasi duruşun niteliğine değinerek, MHP'nin sadece bugünün değil, geleceğin de teminatı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin tarihi bir eşikten geçtiği bu dönemde, kaba kuvvetin değil, aklın ve ahlakın rehberliğinde bir ilerleyişin esas alınması gerektiğini söyledi. "Çamur zihniyetlere" karşı kapılarının kapalı olduğunu hatırlatan Bahçeli, erdemli bir duruş sergileyenlerin attığı her adımın toplumda hürmet uyandıracağını belirtti. Siyaset kurumunun itibarını korumak için seviyesiz ve günübirlik söylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan lider, Cumhuriyet ve demokrasinin birbirini tamamlayan iki asli unsur olduğunun altını çizdi.

Terörsüz Türkiye vizyonu ve demokratik standartlar

Demokrasinin ve insan haklarının geliştirilmesi için ortak aklın hayata geçirilmesinin elzem olduğunu dile getiren Bahçeli, kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşların kardeşçe yaşamasının demokratik rejimin temel görevi olduğunu belirtti. Yapay çatışma alanları yaratan ve güven krizi algısı pompalayan çevrelerin "oyunbozanlık" yaptığını savunan MHP lideri, Türkiye’nin birliğini hedef alan kirli odaklara karşı kararlı bir duruş sergiledi. Bahçeli, Lübnanlı ünlü bir düşünürün "İnsanın hakikati sustuğu şeyler kadardır" sözüne atıfta bulunarak, siyasetin sadece söylenenlerden değil, söylenmeyenlerden de anlam çıkarması gerektiğini ifade etti.

Suriye’de yeni dönem: SDG ve Şam yönetimi arasındaki mutabakat

Bölgesel güvenlik dengelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Bahçeli, 30 Ocak 2026 tarihinde Suriye’de yaşanan gelişmeleri gündemine aldı. Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatın kapsamlı bir ateşkesi ve Suriye Arap Cumhuriyeti’ne kademeli entegrasyonu içerdiğini belirtti. Devlet otoritesinin tesisi yolunda atılan adımları değerlendiren Bahçeli, SDG’ye bağlı birimlerin Suriye ordusuna entegre edilerek üç tugaydan oluşan bir tümen kurulması kararını hatırlattı. Bu süreçte paralel bir ordunun hayalden ibaret kalacağının anlaşıldığını ifade eden Bahçeli, askeri ve güvenlik entegrasyonunun bölge istikrarı için kritik olduğunu savundu.

"PKK ile Kürt kardeşlerimizi aynı kefeye koymak hatadır"

Türkiye’nin terörle mücadelesinde stratejik bir ayrım yapılması gerektiğini hatırlatan Bahçeli, Kürt vatandaşlar ile bölücü terör örgütünün asla aynı düzlemde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. PKK’nın kurucu liderliğinin verdiği sözlerin arkasında durup durmadığının, silahların bırakılmasına yönelik çağrıların ciddiyetinin sorgulanması gerektiğini belirten MHP lideri, "Bize düşen, atılan adımlara ve verilen sözlerin tutulmasına saygı göstermektir" dedi. Suriye’de ve Türkiye’de yaşanan provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Nusaybin’de Türk bayrağına el uzatanlara karşı sert bir dille seslenerek, milli değerlerin korunmasındaki sarsılmaz iradesini ortaya koydu.

Fitne odaklarına karşı milli birlik mesajı

Konuşmasının sonunda toplumsal barışa vurgu yapan Devlet Bahçeli, "Yufka yüreklerle çetin yollar aşılmaz" diyerek mücadelenin azimle süreceğini belirtti. Suriye’deki olayların Türkiye’ye taşınmasına asla müsaade edilmeyeceğini ifade eden Bahçeli, fitneyi körükleyenlerin ve asırlık Türk-Kürt kardeşliğini bozmaya çalışanların eninde sonunda kaybedeceğini söyledi. Gönül birliğinin ve karşılıklı anlayışın her türlü engeli aşacağını belirten MHP lideri, Türkiye’nin istikbalinin kardeşlik ve adalet temelinde yükselmeye devam edeceğini müjdeledi.

Bahçeli'den seçim açıklaması

Siyasetin gündemine oturan seçim tartışmalarına son noktayı koyan Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim konusundaki ısrarlı tutumunu ve şahsını hedef alan söylemlerini sert bir dille eleştirerek, bu yaklaşımı "ahmaklık" olarak nitelendirdi. Seçim tarihinin anayasal ve yasal olarak netleştiğini, bu tarihte herhangi bir esneme ya da değişim yapılmayacağını kararlılıkla ifade eden Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı’nın böylesine sığ ve ucuz gündemlerle vakit kaybetmeyeceğinin altını çizdi. Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlaması adına atılan adımların tarihi önemine dikkat çekerek muhalefete "dilinizin altındaki baklayı çıkarın" çağrısında bulunan MHP lideri, "CHP Başkanı hiç merak etmesin, sandık günü gelip çattığında bu aziz millet Türkiye'nin kaç bucak olduğunu onlara sandıkta tek tek gösterecektir" diyerek kararlı bir duruş sergiledi.

Epstein belgelerinin zamanlaması

Bölgesel gerilimlere ve küresel çaptaki ahlaki çöküşe dair sert uyarılarda bulunan Devlet Bahçeli, Siyonizmin kışkırtmasıyla ABD’nin İran’ı hedef alma ihtimalini "emperyalist bir vandallık" olarak nitelendirerek, böyle bir saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı. İran’ın huzur ve güvenliğinin bölgesel istikrarın kilit taşı olduğunu ifade eden Bahçeli, bu dengenin bozulmasının sorunları dalga dalga büyüteceğini ve bölgenin yeni bir savaşı kaldıramayacağını belirtti. Tam bu süreçte 3 milyon sayfalık Epstein belgelerinin dünya kamuoyuna sızdırılmasının zamanlamasına dikkat çeken MHP lideri, pek çok devlet adamının adının karıştığı bu skandalların insanlık onurunu ayaklar altına aldığını ve "ahlaki bir yarılma" yarattığını söyledi. Çocukların bu faciada meta olarak kullanılmasının insanlık ayıbı olduğunu belirten Bahçeli, "Allah’tan korkmayanın kuldan utanmasını beklemek gereksizdir" diyerek, bu tehdit mekanizmalarına karşı MHP AR-GE bünyesinde hazırlanan kapsamlı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Tarihi ve coğrafyayı değiştirme imkanına sahip olmadıklarını ancak hep birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edebileceklerini hatırlatan Bahçeli, Türkiye’nin barış ve istikrar adası olmasının temel şartının demokratik kalkınma ve toplumsal ahlak olduğunu ifade etti.

"Kararımız nettir, yolumuzdan dönmeyiz"

Meclis çatısı altında ya da dışındaki odakların yürüttüğü algı operasyonlarına karşı meydan okuyan Devlet Bahçeli, MHP'nin doğru bildiği yoldan asla milim sapmayacağını kararlılıkla ilan etti. Siyaseti yalnızca aziz Türk milletine hizmet davası olarak gördüklerini belirten Bahçeli, hiçbir Türk milliyetçisinin günübirlik hesaplarla veya geçici heyecanlarla hareket edemeyeceğini vurguladı. "Bu aziz vatan hepimizindir" diyerek milli birlik mesajı veren MHP lideri, Anadolu’nun huzura kavuşması ve toplumsal barışın tesisi noktasında tarihe geçecek şu ifadeleri kullandı: "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönesiye kadar kararımız nettir."