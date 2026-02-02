Köz ateşinde nar gibi kızaran, satır darbeleriyle dağıtılan ve üzerine sadece kimyon serpilerek servis edilen İzmir kokoreci, İstanbul usulünden ayrılan lezzetiyle bir tutkuya dönüşmüş durumda. Şehrin dört bir yanında seyyar satıcılardan lüks restoranlara kadar farklı noktalarda birbirinden lezzetli kokoreçleri ile hizmet veren mekanlar mevcut. Peki, gerçek İzmir kokoreci nerede yenir? İzmir'in en iyi kokoreççileri hangileri? İşte lezzet tutkunlarının favorisi olan o mekanlar...

İZMİR'İN EN İYİ KOKOREÇÇİSİ HANGİSİ?

Listelerin zirvesinde, Bornova ve Karşıyaka rekabeti göze çarpıyor. İzmir'de kokoreç denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Kokoreççi Asım Usta. Bornova'da hizmet veren mekan, özellikle badem, uykuluk ve kokorecin karışımıyla hazırlanan 'Atom' spesiyaliyle meşhur. Servisin hızı ve çalışanların ilgisi, Asım Usta'yı listenin başına taşıyor.

Karşıyaka tarafında ise bayrağı Kokoreççi Baki Usta taşıyor. Şemikler'de bulunan mekan, 'tezgahta ürün bittiğinde dükkanı kapatmasıyla' biliniyor. Kaliteden ödün vermeyen Baki Usta, mangal keyfi yapmak isteyenler için vakumlu paket satışı da sunuyor.

BORNOVA VE KARŞIYAKA'DA KOKOREÇ NEREDE YENİR?

İzmir'in gastronomi merkezlerinden Bornova ve Karşıyaka, en çok kokoreççiyi barındıran ilçeler. Asım Usta'nın haricinde Bornova'da Kokoreççi Niyazi Usta dikkat çekiyor. Özellikle 'Hayalet' adını verdikleri az yağlı ve yumuşak kıvamlı kokoreçleri, hafif lezzet arayanların tercihi. Yine aynı bölgedeki Kartal Kokoreç, Çamdibi'nde ekmek arası lezzetin hakkını verirken; Derviş Usta Bol Bol Kokoreç, kendi sardığı kokoreçlerle butik ve samimi bir lezzet sunuyor. Farklı bir deneyim arayanlar içinse kuyuda pişen ve kiremitte servis edilen Kuyu Kokoreç Bornova Zafer Mahallesi'nde öne çıkıyor.

Karşıyaka Şemikler'de ise Baki Usta'nın en büyük rakiplerinden biri Uğur Kokoreç. Bembeyaz süt kokoreçleriyle yıllardır standardını bozmayan mekan, hijyene önem verenlerin uğrak noktası.

MENEMEN VE DİĞER İLÇELERİN GİZLİ LEZZETLERİ

Lezzet rotasını biraz daha genişletenler için Menemen ve Karabağlar'da da çok güçlü adaylar var. Menemen'de Taş Kuyu Kokoreç, adından da anlaşılacağı üzere taş kuyuda pişirdiği kuzu ve dana kokoreçleriyle bir aile işletmesi sıcaklığı sunuyor. Yine Menemen'de Akın Usta, dışı çıtır içi yumuşak kokoreciyle bölgenin en kalabalık duraklarından biri.

Karabağlar tarafında ise Altay Kokoreç, salaş yapısı ve hızlı servisiyle bilinirken; Kokoreççi Muharrem, seyyar minibüsü ve önünde eksik olmayan sırasıyla gerçek bir sokak lezzeti deneyimi yaşatıyor.

Şehrin diğer noktalarında ise şu mekanlar 'En İyiler' listesine girmeyi başarıyor:

Löp Löp Kokoreç (Alsancak): Kıbrıs Şehitleri'nde gece acıkanların vazgeçilmezi.

İzmirim Kokoreç (Buca): Şirinyer'de bol porsiyon sevenler için ideal.

Yalı Kokoreç (Güzelyalı): Sabaha kadar açık olmasıyla Güzelyalı sakinlerinin favorisi.

Konyalı Durmuş Usta (Torbalı): Doğal ayranı ve ikramlarıyla Torbalı'da lezzet durağı.

Doğal ayranı ve ikramlarıyla Torbalı'da lezzet durağı. Ustam Kokoreç (Bornova): Bol malzeme ve turşu ikramıyla Kazımdirik'te hizmet veriyor.