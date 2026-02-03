Aradan neredeyse...

45 yıl uçup, gitmiş bile...

1980 Darbesi, “silindir gibi geçmiş” Türkiye’nin üstünden...

Çoluk çocuk, normale dönmeye çalışıyor…

Asker'in bastırmasına karşın…

Bir süre sonra Siyaset Kazanı fokurdamaya başladı…

Her türlü sıkıntıya karşın…

1983'te sandıktan yeni kurulan “Anavatan Partisi” çıktı…

Seçimi Turgut Özal kazanmıştı…

Sevimli politikacıydı yeni Başbakan…

Seçim propagandaları sırasında hiç usanmadan…

“Orta Direk” dedi, durdu…

Peki, ne anlama geliyordu bu “Orta Direk”?

Türkiye'nin (*)“kahir ekseriyeti” idi!

Yani…

Vatandaşın, pek büyük çoğunluğuydu…

Rahmetli Turgut Bey'e göre…

Türkiye, aslında bir “Orta Direk” ülkesiydi…

Daha açık ifade etmek gerekirse…

Küçük memur… Emekli… Küçük esnaf… Küçük çiftçi gibi…

“Düşük ve sabit gelirli” vatandaşımı tarif ediyordu…

Özal'a sorarsanız…

“Orta Direk”, toplumun geniş bir kesimini temsil ediyor…

Ekonomi’nin ve Siyaset'in önemli aktörü oluyordu…

*

Özal'la birlikte…

Serbest piyasa ekonomisine geçildi…

Döviz taşımak; alım/satım yapmak serbest oldu…

Sonunda…

Dolar aldı başını gitti…

Yakalayabilene aşk olsun!

Enflasyon, %49'larda dolaşıyordu…

420 Gram ekmek 27 Lira 30 Kuruştu…

*

Yıllar böyle geçti…

Orta Direk, hayatından mutlu muydu?

Ne gezer…

Ama dişini sıkmaya devam ediyordu…

Sanki...

“Hayat, böyle de güzeldi…”

*

Gelelim, fasulyenin nimetine…

Çeyrek asırdan fazla zaman…

Orta Direk'in ağzına…

Hep bir parmak bal verildi…

Daima…

Seçim zamanı gelip, çattığında hatırlandı…

Ne var ki...

Rahmetli Özal'dan sonra bi'daha kimseler…

“Sen benim canımsın Orta Direk” demedi…

*

Turgut Özal'dan sonra…

Kimler, kimler geldi geçti…

Yıldırım Akbulut… Süleyman Demirel… Erdal İnönü… Tansu Çiller… Necmettin Erbakan… Bülent Ecevit… Abdullah Gül… Recep Tayyip Erdoğan… Ahmet Davutoğlu… Binali Yıldırım…

Bi'tanesi bile…

O efsane “Orta Direk” sıfatını ağzına almadı…

Oysa…

Vatandaşın büyük bölümü…

Aynaya baktığında…

Hiç yüksünmeden “Orta Direk” sıfatını kendine yakıştırıyordu…

Politikacıların da kendisini unutmamasını istiyordu…

*

Vatandaşın hevesi kursağında kaldı…

Emekli… Bürokrat… Çiftçi… Besici… Esnaf… Sanatkar…

Hepten unutuldu…

Asıl onlar “Orta Direk”'ti…

Türkiye'nin Çatısı'nı…

Onlar ayakta tutuyordu…

“Fakir, fukara, gureba” sayısı artmaya başladı…

*

Orta Direk'in kaybolmaya yüz tuttuğunu…

İlk AK Parti keşfetti ama…

Uygulama ne yazık ki “hatalı” oldu…

Konfüçyüs'ün o meşhur…

“Birine iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret…” sözünü unuttu…

Bunun yerine…

Sosyal Yardım kapısını araladı hükümet...

Muhtarlar aracılığıyla…

Evlere koli koli yiyecek, içecek gitmeye başladı…

Hatta…

Elektriği olmayan köylere buzdolabı verildiği efsanesi yayıldı…

Çalışan azaldı, yardım alan çoğaldı…

Garip “meslekler” türedi…

Kim olduğu belli olmayan bi'takım insanlar…

Belediye işçilerinin yerine…

Sokaklardan çöp toplamaya…

Sonra onları satarak yeni sektörler yaratmaya başladı…

*

Şehirlerdeki pazaryerinin “'özgün yapısı” değişti…

Eskiden “üretici” gelirdi semt pazarına…

Sonra?

Hal'den aldığı sebze-meyveyi…

“Köyden geldi bunlar tazecik, organik…” diye pazar açanlar türedi…

*

Sonunda…

Kimin “Orta Direk” olduğu bilmece haline geldi!

Oysa…

Çok değil, 20 yıl önce “Orta Direk'i yanına alan…

Seçim kazanıyordu…

Şimdi ise…

Oturduğu yerde çalışmadan, yardım alan için…

Artık karada ölüm yoktu!

*

Yanlışım varsa, söyleyin!

Bugün, bir değil iki üniversite bitiren iş arıyor…

Üstelik aylardır; bazıları ise yıllardır…

Orta Direk ise…

Artık o eski Orta Direk değil…

Eski Orta Direk için de hayat pahalıydı ama…

Hiç olmazsa…

Çalışıp, evine ekmek götürüyordu…

Mutluydu Kemal Sunal'ın filmlerindeki insanlar gibi…

*

Bitiriyoruz…

Asıl üzerinde durulması gereken...

Özel bir ayrıntı var…

Farkında mısınız?

“Ekonomim”den gazeteci Şeyda Uyanık’a göre...

“Üniversite okumanın getirisi azalıyor: Maaş farkı düşüyor!”

Yine son yıllarda...

Asgari ücretin ortalama bir ücret haline gelmesi bir yandan...

Üniversite mezunu gençlerin maaş isyanları diğer yandan...

Eğitimli kesimin gelirlerindeki erime...

Gözle görülür seviyede dolaşıyor...

Böyle bir tabloda…

“Orta Direk” kimin aklına gelir ki?

(*) kahir ekseriyet: “Büyük ve ezici çoğunluk...”

Nokta…

Hamiş: Türkiye'de hayat neden pahalı? Bir hafta önceki Asal Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların “yüzde 58,4”ü ekonomi ve hayat pahalılığını Türkiye'nin en önemli sorunu olarak gördüğünü ifade ediyor... Ekonomi ve hayat pahalılığını “yüzde dokuz” ile adaletsizlik izlerken, işsizlik ve istihdam sorunu “yüzde 5,2” oranında dile getiriliyor...

Sonsöz: “Her şey, neye layıksa ona dönüşür! / Hz. Mevlana…”