Bunca yıldır siyaset arenasında...

Böyle “garip bir tavsiye” ne gördüm ne de duydum!..

CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal...

AK Parti’ye transfer olmaya karar veriyor...

Bu şahsi bir karardır!

...Ve bu saaten sonra değişmesi de mümkün değildir!

İkna edilirse “çok düşük” ihtimalle “eşikten döner” o başkan...

Ne var ki...

Bavulu(!) hazırlamaya başlayan o “Başkan Hanım” için...

Yapabilecek bi’şi kalmamıştır ama...

Belki sadece, “Kusura bakmayın!” gibilerinden cılız bir özür gelir yakınlardan... Ardından da...

“İkna seansları” başlar...

Böyle durumların eşiğinde...

Parti değiştirmeye karar veren belediye başkanı...

Yüzde 100’e yakın ihtimalle verdiği karardan vazgeçmez...

Aynen...

Şarkılardaki gibi...

“Bir yemin ettim ki, dönemem!”

Dercesine...

Yani...

Belli ki, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın...

Verdiği karardan vazgeçmesi mümkün değil...

Asırlık CHP’nin ise...

Bunu da kabullenmekten başka yapacak bi’şeyi yok!



*

Ne var ki...

Şaşırtan gelişmeyi canlı yayında...

CHP’nin kaptanı Özgür Özel şöyle anlatıyor sıcağı sıcağına:

"Ben aradığımda kapalıydı herhalde telefonu ama arkadaşlar, (Arıyoruz, açmıyor) dediler... Bir takım söylentiler duyulmuştu, ben görüşemedim, ulaşamadım...”

Sonrasını ise şöyle dile getiriyor CHP Genel Başkanı:

“Kendisini aradım ve (Senin arkanda dururuz...) Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma... Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur...”

*

CHP Genel Başkanı böyle diyor...

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal ise...

AK Parti’ye katılacağını doğruluyor ve gerisini şöyle getiriyor:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile yarım saatten fazla bir süre görüştüm... Bana bazı anket çalışmalarından bahsetti ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi... Evet ben bir karar verdim... Salı (yarın) genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum... Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur... Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır..."

*

Olmaz demeyelim...

Söz konusu “politika” olunca...

Bunların hepsi olur!..

Hatta fazlası da olabilir...

*

Belli ki...

“100’de 100”e yakın ihtimalle...

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın...

Verdiği karardan vazgeçmesi mümkün değil...

CHP’nin ise...

Bunu kabullenmekten başka yapacak bi’şeyi yok gibi görünüyor!

*

Bundan sonrası “gerçekler”...

Ve pek de “hoş olmayan” minik bir ayrıntı...

Her alanda olduğu gibi politikada da transferler olabilir...

Ne var ki...

CHP rozeti ile...

Son yerel seçimde açık ara farkla...

Afyonkarahisar’ı yüzde 50’den fazla oyla kazanan...

CHP’li Burcu Köksal...

Birdenbire iktidar partisine geçeceğini açıklıyor!

Neden?

Tam olarak belli değil ama...

Asıl ayrıntı...

CHP Genel Başkanı Özel’in sözleri:

“Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma...”

Bu ender rastlanır ve hepsinden önemlisi “kalpleri sıkıştıracak” bir öneridir ve “kocanı boşa!” demek, hata olmuştur! Şu aşamada bir siyasi partinin lideri de olsa, kimsenin “evlilik gidişatı” ile ilgili yorum yapamaz... Böylesi öneriler, görmüş / geçirmiş büyüklerin kapalı kapıların arkasındaki tavsiyeleridir... Her yerde iyi / kötü transferler yaşanır... Ne var ki; evlilik kutsal bir birlikteliğin ürünüdür ve bir kadına uluorta (kocanı boşa) demek bu güzel Türkiye’nin kabul etmekte zorlanacağı bir öneridir... Dileriz, bu tartışma burada sona erer...

Nokta...

Hamiş: Evlilik, sadece hukuki bir sözleşme değil, aynı zamanda derin manevi, sosyal ve psikolojik anlamlar taşıyan kutsal bir birlikteliktir...

Sonsöz: Çiftlere "boşanın" demek, hukuki ve dini açıdan farklı değerlendirilen, sosyal açıdan ise oldukça “hassas” bir konudur... Bu tür bir tavsiye, evliliğin sürdürülebilirliği, tarafların rızası ve durumun özeline bağlı olarak doğru veya yanlış olabilir...