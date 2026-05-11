SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün daha karmaşık hale gelirken, bu kez hedefteki isim adaletin merkezinden bir isim oldu. İstanbul’da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G., profesyonelce kurgulanmış bir telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 850 bin lirasını kaptırdı.

Gizemli Telefon

Geçtiğimiz günlerde Savcı H.G.’nin mesai bitiminde evine gittiği sırada yaşandı. 212 alan kodlu sabit bir hattan aranan H.G.’ye, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıslar ulaştı. Telefonda oldukça profesyonel bir dil kullanan şüpheliler, savcının banka hesabında şüpheli hareketlilik tespit edildiğini ve acil müdahale gerektiğini öne sürdü.

Savcı 'Panik' Yaptı

Görüşme sırasında mobil bankacılık uygulamasına giren Savcı H.G., hesabından bilgisi dışında 480 bin TL tutarında bir para çıkışı yapıldığını gördü. Bu durumun yarattığı şok ve panik havasından faydalanan dolandırıcılar, "Ters işlem yaparak parayı geri kurtarabiliriz" yalanıyla ikinci aşamaya geçti. Şüpheliler, savcıyı yönlendirerek mobil uygulama üzerinden 370 bin TL tutarında kredi başvurusu yapmasını sağladı. Onaylanan kredi tutarının, sistemde "güvenli hesap" olarak tanımlanan ancak aslında dolandırıcılara ait olan bir hesaba EFT yapılması istendi. İşlemlerin ardından banka hesabına erişimi tamamen kesilen Savcı H.G., durumu sorgulamak için bankayı doğrudan aradığında acı gerçekle yüzleşti: Toplamda 850 bin TL dolandırılmıştı.

Dolandırıcılar Yakalandı

Savcı H.G.’nin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeden soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, paranın aktarıldığı hesaplar ve görüşmenin yapıldığı dijital izler sürüldü. Operasyonda Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen koordineli çalışma sayesinde, savcının hesabından çıkan paranın bir kısmının bloke edilerek kurtarıldığı öğrenildi.

Kimse Güvende Değil

Yaşanan bu son olay, dijital dolandırıcılığın sadece sıradan vatandaşları değil, hukuk sisteminin en tecrübeli isimlerini dahi hedef alabildiğini gösterdi. Uzmanlar, bankaların hiçbir şekilde 'ters işlem' veya 'hesap kurtarma' adı altında telefonda kredi çektirip başka hesaba para gönderme talebinde bulunmayacağı konusunda uyarılarını yeniledi.