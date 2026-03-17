İnsan hayatı çok garip, her gün başımıza farklı olaylar geliyor. Bazen aldığımız kararlardan hoşlanmıyor. Geçmişte yaptığımız hataları silmek mümkün olsa diye düşünürüz. Unutmak isteriz ama unutmak mümkün olmaz...

Televizyonda yeni bir dizi başladı. Kızılcık Şerbeti'nde deniz kazasında karakteri ölerek diziden ayrılan Sıla Türkoğlu ve birçok özel dizide oynayan ve her rolün altından başarı ile çıkan İbrahim Çelikkol başrolde... Diğer oyuncularda tanınmış ve rollerinde büyüyorlar

Biraz dizinin içine girelim... Dizi bir hastanede geçiyor. Prof. Dr. İnan Kural, İç Hastalıklar bölüm başkanı, oldukça kibirli, servisinde çalışan doktor ve asistanlara baskı yapan, oldukça başarılı bir doktor... Bölümünde eski eşi Aylin ve sevgilisi Elif de var.

Bir gün bir hasta hastaneyi basıyor. Kurşun yarası Dr. Kural'ı yaralıyor. Yapılan operasyon sonunda 12 yılı siliniyor. Yaşamındaki son 12 yıl hiç yaşanmamış gibi... 12 yıl öncesini dün zannediyor. Eski karısı ile evli, çocukları daha küçük olarak hatırlıyor. Dr. Elif ile ilişkisini hatırlamıyor bile... Dr. Aylin yeni eşi ile mutlu ama İnan şoka girmesin diye istemeden eşi gibi davranıyor birkaç gün... Elif ise çok mutsuz onu tanımayan birine aşık... Kendini tekrar sevdirmek zorunda...

Dr. İnan uyanınca bambaşka biri oluyor. O sert adam gidiyor. Empatik, güleryüzlü biri geliyor. Cep telefonu, elektrikli araçlar, kahve bile değişmiş... Şaşırıyor... Uçan arabalar da var mı? Sil baştan başlamak gerek bazen... Profesör ama asistan gibi tekrar göreve başlıyor.

Yaşanmış bir hikaye... İtalyan Doktor Piccioni geçirdiği trafik kazası sonrası, 12 yılını hatırlamıyor. Sonra bunun kitabını yazıyor ve dizi haline getiriliyor. DOC... DOC şu sıralar BeIN Connect de yayında.... Orijinalinde bir kadın biz erkek olarak uyarlamışız...

Bizim versiyonumuzda tempo daha yüksek, oyuncuların sıcaklığı, sempatikliği yansıyor. Kullanılan müzikler dizinin içine girmenizi sağlıyor. Hakan Altun Beni Hatırla, Sezen Aksu Kaybolan Yıllar şarkıları geçmişe götürüyor.

Yönetmen Ketche olarak tanınan Hakan Kırvavaç... Birçok başarılı çalışmaya imza atan Ketche'nin bakışı ile dizide çok özel görüntüler yer alıyor.

İlk iki bölüm yayınlandı.Reytinglerde İlk üçte yer alan dizi kısa zamanda NOW'un pazar akşamı klasiği olacak gibi...

İzlemediyseniz bir şans verin seveceksiniz...

