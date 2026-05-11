Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştireceği İzmir ziyareti öncesi belediye memurları harekete geçti. Kamu emekçileri, emeğin mücadelesini vermek için büyük bir tepki hazırlığına girdi. İzmir’de bazı belediyelerde uzun süredir devam eden Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması ve kazanılan haklardaki geriye gidişler nedeniyle ilçelerdeki eylemlilik sürüyordu. Daha önce CHP il ve ilçe başkanlıklarına gerçekleşen yürüyüş sonrası bu kez sendikalar, Özel’in İzmir’de katılacağı açılışları eylem alanına çevirme kararı aldı.

“Nerede açılış varsa biz orada olacağız”

Tüm Yerel-Sen, Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Bağımsız Yerel Hak-Sen’in ortak hareket edeceği protesto zincirinin hazırlıkları tamamlandı. Tüm Yerel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Murat Bekar, tüm sendikaların ortak kararıyla memurların pazartesi ve cuma günleri için iş bırakma kararı aldıklarını hatırlatırken, "Tüm sendikalar olarak memurumuzun alın teri için mücadelemizi sürdürüyoruz. Uzun süredir haklarımızı almak için eylemlerimiz devam ediyor. CHP Lideri Özgür Özel’in İzmir’deki programı öncesi de gerekli görüşmelerimizi sağladık. Cuma günü de iş bırakacağız. Otobüsler tutulacak, nerede açılış varsa biz de orada olacağız. TİS imzalanmayan her noktada TİS için, sözleşme düşümü yapılan her noktada haklarımız için pankartlarımızla tepkimizi dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel’in programı belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’deki programı da belli oldu. Buna göre; Özel, sabah saatlerinde ilk olarak Bayraklı Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılışına katılacak. Özel daha sonra Bornova’da Mescid-i Aksa Camii ve dijital projelerin lansmanına geçecek. CHP Lideri Özel, Buca’da Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi ve Edip Akbayram Etüt Merkezi toplu açılış töreni ardından ise Karabağlar’daki kentsel dönüşüm lansmanına katılacak. Kamu emekçileri ise Özel’in geçeceği her güzergahta ses yükselteceklerini belirtti.