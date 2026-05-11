İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Aya Yorgi Koyu, yaz sezonuyla birlikte yeniden dolmaya başladı. Özellikle genç tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği koy, gündüz sakin deniziyle serinlemek isteyenleri ağırlarken, akşam saatlerinde yükselen müzikle tamamen farklı bir atmosfere bürünüyor ve sakinlik yerini, coşkuya bırakıyor.

Turkuaz renkteki berrak suyu ve ince kumlu sahiliyle dikkat çeken bölge, Ege kıyılarında hem dinlenmek hem de eğlenmek isteyenlerin ilk duraklarından biri haline geldi. Günün erken saatlerinde sakin bir görüntü veren koyda hareketlilik genelde öğleden sonra artıyor.

Sakin deniziyle dikkat çekiyor

Aya Yorgi Koyu’nun en çok konuşulan özelliklerinden biri rüzgardan büyük ölçüde korunuyor olması. Bu durum denizin dalgasız ve daha sakin kalmasını sağlıyor. Özellikle yüzme konforu arayan tatilciler için bölge cazip hale geliyor.

Koyun suyu gün boyunca berraklığını korurken, sahilde uzun süre vakit geçirmek isteyenler için de rahat bir ortam oluşuyor. İnce kum yapısı da bölgeyi tercih edilir hale getiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Gün batımıyla birlikte atmosfer değişiyor

Aya Yorgi’de asıl hareket gün batımından sonra başlıyor. Sahil boyunca yer alan işletmelerde müzik sesleri yükselirken, DJ performanslarıyla birlikte koy adeta açık hava eğlence alanına dönüşüyor.

Gece ilerledikçe kalabalığın arttığı bölgede ışık şovları ve canlı atmosfer dikkat çekiyor. Bazı tatilciler gündüz deniz için gelirken, bazıları ise doğrudan gece eğlencesi için koya yöneliyor. Bu yüzden Aya Yorgi günün neredeyse her saati canlı kalmayı başarıyor.

Beach club kültürü bölgeyi öne çıkarıyor

Aya Yorgi Koyu, klasik halk plajı görüntüsünden biraz farklı bir yapıya sahip. Bölgede ağırlıklı olarak beach club konseptiyle hizmet veren işletmeler bulunuyor. Gün boyu devam eden müzik, servis alanları ve sosyal etkinlikler koyun enerjisini yükseltiyor.

Özellikle genç ziyaretçiler sosyal ortamı nedeniyle bölgeyi tercih ediyor. Yaz boyunca düzenlenen etkinlikler ve sahil atmosferi de koyun popülerliğini artırıyor. Çevrede bulunan yeme-içme noktaları ile konaklama seçenekleri de bölgenin hareketliliğini destekliyor.

Yaz boyunca yoğunluk

Aya Yorgi Koyu’nda yaz aylarında yoğunluk neredeyse gün boyu devam ediyor. Sabah saatlerinde daha sakin olan sahil, öğleden sonra dolmaya başlıyor. Akşamla birlikte ise bölgedeki tempo iyice yükseliyor.

Çeşme’nin en hareketli noktalarından biri olarak gösterilen Aya Yorgi, bu yaz da özellikle genç tatilcilerin en çok konuştuğu adresler arasında yer alıyor. Gündüz deniz keyfi, gece eğlence isteyenler için koyun cazibesi şimdilik hız kesmiş görünmüyor.