Son Mühür- Siyaset kulislerinin gündeminde son dönemlerde yaşanan parti değişimleriyle beraber siyasi hareketlilik dikkat çekiyor. CHP saflarında taşlar yerinden teker teker oynuyor. AK Parti'ye geçen her isim siyasetin rotasını tekrar çiziyor.
Birer birer eksiliyorlar
CHP’nin kalesi denilen şehirler, tek tek el değiştiriyor. "Burası asla sarsılmaz" denilen koltuklarda bugün AK Parti belediyeciliği öne çıkıyor. Sabah CHP rozetiyle çalışmalarını sürdüren başkanlar akşam AK Parti saflarında yerini alıyor.
15 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Aydın’dan Gaziantep’e, Antalya’dan Ardahan’a kadar harita adeta renk değiştiriyor. İşte siyaseti yeniden şekillendiren, CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçen o isimler;
- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
- Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan
- Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım
- Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul
- Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu
- Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel
- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz
- Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan
- Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş
- Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca
- Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak
- Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu
- Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut
- Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül
- Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya
Değişim iddiaları sürüyor
Kulislerde konuşulanlar yalnızca bu isimlerle de sınırlı değil. Bu listenin yalnızca bir başlangıç olduğu, asıl büyük kopuşların yolda olduğu öne sürülüyor. Önümüzdeki günlerde başka isimlerin de AK Parti rozeti takması bekleniyor.
CHP'de yaşanan ayrılıkların ardından muhalefet cephesinde "Sıradaki kim?" sorusu genel merkezde soğuk rüzgarlar estiriyor.