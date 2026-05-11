Son Mühür- Siyaset kulislerinin gündeminde son dönemlerde yaşanan parti değişimleriyle beraber siyasi hareketlilik dikkat çekiyor. CHP saflarında taşlar yerinden teker teker oynuyor. AK Parti'ye geçen her isim siyasetin rotasını tekrar çiziyor.

Birer birer eksiliyorlar

CHP’nin kalesi denilen şehirler, tek tek el değiştiriyor. "Burası asla sarsılmaz" denilen koltuklarda bugün AK Parti belediyeciliği öne çıkıyor. Sabah CHP rozetiyle çalışmalarını sürdüren başkanlar akşam AK Parti saflarında yerini alıyor.

15 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Aydın’dan Gaziantep’e, Antalya’dan Ardahan’a kadar harita adeta renk değiştiriyor. İşte siyaseti yeniden şekillendiren, CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçen o isimler;

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu

Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan

Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu

Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut

Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya

Değişim iddiaları sürüyor

Kulislerde konuşulanlar yalnızca bu isimlerle de sınırlı değil. Bu listenin yalnızca bir başlangıç olduğu, asıl büyük kopuşların yolda olduğu öne sürülüyor. Önümüzdeki günlerde başka isimlerin de AK Parti rozeti takması bekleniyor.

CHP'de yaşanan ayrılıkların ardından muhalefet cephesinde "Sıradaki kim?" sorusu genel merkezde soğuk rüzgarlar estiriyor.