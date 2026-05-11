Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hakkında ortaya atılan harcama iddiaları yine “tasarruf” tartışmasını alevlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çıkmıştı kürsüye…

“Kamuda tasarruf” demişti.

Ajanda yasak…

Kalem yasak…

Takvim yasak…

Çanta yasak…

Promosyon ürünü yasak…

Vatandaşa verilen mesaj netti:

“Devlet kemer sıkıyor.”

Peki sonra ne oldu?

İddialara göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde, konuklara dağıtılan hediyelerin faturası milyonları buldu.

Hem de öyle sembolik hediyeler falan değil…

Gümüş takı setleri…

Oltu taşı tespihler…

İşlemeli semaverler…

Deri evrak çantaları…

Kilo kilo çikolata…

Çerez…

Bal…

Pestil…

Köme…

Adeta belediye değil,

lüks hediyelik mağazası!

+++

Düşünün…

Emekli pazarda tane hesabı yapıyor.

Asgari ücretli ay sonunu getiremiyor.

Gençler kahve içmeyi bile “lüks” sayıyor.

Ama birileri…

Misafire verilecek hediyeye milyonlar döküyor.

Üstelik tasarruf genelgesinin açık açık yasakladığı ürünlere rağmen!

+++

İddialara göre;

12.5 milyon lira gümüş takı setlerine…

750 bin lira deri evrak çantalarına…

470 bin lira oltu taşı tespihlere…

148 bin lira semaver takımlarına…

465 bin lira çikolata ve çereze…

Milyonlarca lira da bal, pestil, dut ve kömeye…

İnsan ister istemez soruyor:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

misafir mi ağırlıyor…

Yoksa saray protokolü mü yürütüyor?

+++

İşin en acı tarafı şu.

Tasarruf denince vatandaşın elektriği kısmak akla geliyor.

Ama kamu harcamalarında “itibar” bahanesi hiç bitmiyor.

Vatandaşa:

“Çay az için…”

Belediyeye:

“Semaver alın…”

Vatandaşa:

“Harcamayın…”

Makama:

“Gümüş takı dağıtın…”

Ne güzel düzen!

+++

Bir ülkede kriz varsa…

Önce yönetim fedakârlık yapar.

Önce makam aracı azalır.

Önce lüks harcama kesilir.

Önce gösteriş bırakılır.

Çünkü tasarruf dediğiniz şey,

vatandaşın cebine değil,

kamunun israfına uygulanır.

Ama bizde tam tersi.

Vatandaş kemer sıkıyor…

Bazıları hediye paketi açıyor.

+++

Sonra da çıkıp soruyorlar.

“Millet neden öfkeli?”

Çünkü millet artık şunu görüyor:

Kendisine tasarruf öğüdü verenler…

Kendi koydukları kurallara kendileri uymuyor.

Şimdi diyeceksiniz ki bu haberi okuyan savcılar derhal harekete geçti ve soruşturma açılmasını istedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in bu uçuk kaçık harcamaları için müfettişler görevlendirildi.

Yooo…

Hiç öyle bir şey olmadı.

Şu ana kadar kimsenin kılı kıpırdamadı.

CHP’li belediye başkanı konser verdi diye soruşturma açanlar, belediye başkanını yargılayanlar AKP’li belediye başkanlarını dokunulmazlık zırhı ile kaplıyorlar.

Sonra da bu ülkede demokrasi var, diyorlar.