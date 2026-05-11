Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 11 Mayıs hava tahmin raporuna göre; İç Anadolu Bölgesi’nde Konya ve Karaman dışında kalan illerle birlikte Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey bölümleri ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde artış göstermesi, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
İzmir'de hava nasıl olacak?
11 Mayıs 2026 Pazartesi günü İzmir’de havanın ılık ve sakin geçmesi bekleniyor. Kent genelinde yağış öngörülmezken, gündüz sıcaklıklarının 24-25 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise termometrelerin 12-13 derece seviyelerine düşmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli gökyüzünün gün boyunca açık havada vakit geçirmek için elverişli bir ortam oluşturacağı belirtiliyor.
11 Mayıs 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 30°C – Parçalı bulutlu
İZMİR – 30°C – Parçalı bulutlu
MUĞLA – 27°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 31°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA – 23°C – Parçalı bulutlu
BURDUR – 26°C – Parçalı bulutlu
HATAY – 29°C – Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu