Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 11 Mayıs hava tahmin raporuna göre; İç Anadolu Bölgesi’nde Konya ve Karaman dışında kalan illerle birlikte Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey bölümleri ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde artış göstermesi, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

İzmir'de hava nasıl olacak?

11 Mayıs 2026 Pazartesi günü İzmir’de havanın ılık ve sakin geçmesi bekleniyor. Kent genelinde yağış öngörülmezken, gündüz sıcaklıklarının 24-25 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise termometrelerin 12-13 derece seviyelerine düşmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli gökyüzünün gün boyunca açık havada vakit geçirmek için elverişli bir ortam oluşturacağı belirtiliyor.

11 Mayıs 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ – 30°C – Parçalı bulutlu

İZMİR – 30°C – Parçalı bulutlu

MUĞLA – 27°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 31°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA – 23°C – Parçalı bulutlu

BURDUR – 26°C – Parçalı bulutlu

HATAY – 29°C – Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 27°C – Parçalı ve az bulutlu

MARDİN – 26°C – Parçalı ve az bulutlu

SİİRT – 26°C – Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu