Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesine ait şirketlerden İZDOĞA soruşturmasında bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'in gündeminden düşmeyen soruşturmada sabah saatlerinde gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinde yer alan isimler eski yönetim kurulu üyelerindendi.

Danışman kadrosundan gözaltı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyanın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü öğrenildi. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ekibinden olan, hatta danışman kadrosunda bulunan Güven Eken gözaltına alındı. Güven Eken ile birlikte İZDOĞA'nın eski genel müdürlerinden Özkan Batur'un da emniyete götürüldüğü iddia edildi.

Uyuşmazlık, gecikme, mali kayıplar...

Soruşturma dosyasına yansıyan Sayıştay raporlarında oldukça dikkat çekici ifadeler yer aldı. İhale süreçlerindeki teknik şartname ve uyuşmazlıklar, ödemelerde gecikmeler ve gecikmelerdeki cezaların uygulanmaması dikkatleri üzerine çekti. Proje zaman yönetiminin aksaması üzerine mali kayıpların yer aldığı raporda tespitler bir bir sıralanmış durumda.