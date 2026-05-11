Yeni Ay ile değerimizi, yönümüzü ve iç sesimizi yeniden hatırlıyoruz

Bu hafta gökyüzü bize şunu söylüyor: “Acele etme ama gecikmiş kararları da artık erteleme.” Haftaya daha sezgisel, duygusal ve içe dönük bir atmosferle başlıyoruz. Ay’ın Balık burcundaki seyri, ruhsal hassasiyetleri artırırken; Güneş’in Jüpiter ile kurduğu destekleyici temas hafta ortasına kadar umut, büyüme ve fırsat kapılarını aralıyor.

Haftanın en önemli gündemlerinden biri Güneş ve Merkür kavuşumu, özellikle Merkür’ün Güneş’in kalbinde olduğu bu özel etki, zihinsel netlik, farkındalık ve önemli kararlar açısından güçlü bir kapı açıyor. Bu hafta gelen bir fikir, duyulan bir söz, yapılan bir görüşme ya da içimizde beliren bir farkındalık sıradan olmayabilir.

Haftanın ikinci yarısında ise enerji daha hareketli ve biraz daha hassas hale geliyor. Mars ve Şiron kavuşumu, özellikle bastırılmış öfke, kırgınlık, cesaret ve yara aldığımız konularla yüzleşme getirebilir. Fakat bu yüzleşme sadece canımızı acıtmak için değil; artık aynı yerden kanamamamız için çalışıyor.

Ve haftanın en güçlü kapanışı: Boğa burcunda Yeni Ay. Bu Yeni Ay bize güven, para, beden, üretim, öz değer, bereket ve hayatı sadeleştirme konularında yeni bir sayfa açtırıyor. Çok büyük laflardan, gereksiz karmaşadan, hızlı tüketilen duygulardan uzaklaşıp; “Ben neye gerçekten değer veriyorum?” sorusuna dönüyoruz.

Bu hafta bireysel olarak iç sesimizi dinlemek, maddi-manevi güven alanlarımızı yeniden düzenlemek ve gerçekçi adımlar atmak önemli olacak. Toplumsal olarak ise ekonomi, toprak, üretim, gıda, finansal dengeler, kadınlar, sanat ve değer algısı daha fazla gündeme gelebilir.

11 Mayıs Pazartesi

Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Bu da haftanın ilk gününe daha sezgisel, hassas ve içe dönük bir hava veriyor. Mantıkla açıklayamadığımız şeyleri hislerimizle sezebiliriz.

Güneş ve Jüpiter arasındaki destekleyici etki hafta ortasına kadar devam edeceği için, pazartesi günü özellikle umut etmek, iyi niyetli adımlar atmak, destek almak ve geleceğe dair daha pozitif düşünmek açısından güzel bir zemin sunuyor.

Bugün çok sert kararlar almak yerine, ruhun neye ihtiyaç duyduğunu fark etmek daha kıymetli. İçimizden gelen işaretleri hafife almayalım.

12 Mayıs Salı

Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün sezgiler, iletişim ve duygular daha fazla iç içe geçebilir. Kalpten konuşmalar, destekleyici görüşmeler, iç açan haberler gündeme gelebilir.

Ancak gün içinde ilişkilerde alınganlık, beklenti veya duygusal hassasiyet de artabilir. Bir yandan anlayış ve şefkat ararken, diğer yandan küçük bir sözden bile etkilenebiliriz.

Bugün için en önemli mesaj: “Her his gerçektir ama her his hemen tepki vermeyi gerektirmez.” Özellikle ilişkilerde fazla idealize etmekten ya da karşı taraftan her şeyi anlamasını beklemekten kaçınmak faydalı olur.

13 Mayıs Çarşamba

Ay Koç burcuna geçiyor ve haftanın enerjisi belirgin şekilde değişiyor. Balık’ın yumuşak, sezgisel ve akışta kalan hali yerini daha cesur, hızlı ve direkt bir enerjiye bırakıyor.

Bugün fikirler hızlanabilir. Merkür ve Jüpiter desteğiyle birlikte eğitim, ticaret, anlaşmalar, başvurular, görüşmeler, yazılar, reklamlar ve sosyal medya çalışmaları açısından verimli bir gün olabilir.

Fakat Koç enerjisi aceleyi sever. Bu yüzden gelen ilhamı kaçırmadan değerlendirmek güzel ama kontrolsüz hamlelerden uzak durmak gerekir. Bugün içimizde “Artık başlıyorum” hissi güçlü olabilir.

14 Mayıs Perşembe

Haftanın en özel günlerinden biri. Güneş ve Merkür kavuşumu, özellikle Merkür’ün Güneş’in kalbinde olduğu bu etki, zihinsel olarak önemli bir aydınlanma getirebilir.

Bugün bir konu netleşebilir, bir konuşma yön değiştirebilir, bir fikir doğabilir ya da uzun zamandır aradığımız cevabı kendi içimizde bulabiliriz. Yazmak, konuşmak, eğitim vermek, sunum yapmak, reklam metni hazırlamak, önemli bir başvuru yapmak için destekleyici bir gün.

Ancak Ay Koç burcunda olduğu için sabırsızlık da yüksek. Haklı olmak ile doğru zamanda doğru cümleyi kurmak arasında fark var. Bugün kelimeler güçlü; bu yüzden hem kendimizi hem karşımızdakini yakmadan ifade etmeye çalışmalıyız.

15 Mayıs Cuma

Bugün daha hassas ve tetikleyici bir enerji var. Ay’ın Mars ve Şiron ile teması, içimizdeki eski kırgınlıkları, öfkeyi, cesaret sınavlarını ve “ben bunu hak ediyor muyum?” sorusunu gündeme getirebilir.

Bir anda parlamak, geçmiş bir konuyu bugüne taşımak, savunmaya geçmek veya kendimizi ispat etmeye çalışmak mümkün. Özellikle aile, ilişkiler, iş ortamı ve kişisel sınırlar konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

Ay’ın Boğa burcuna geçmesiyle günün ilerleyen saatlerinde enerji biraz daha sakinleşir. Bedenimize dönmek, yavaşlamak, doğada olmak, güzel yemekler, bakım, finansal planlama ve somut işlerle ilgilenmek iyi gelebilir.

Bugünün ana mesajı: “Tepki vermeden önce, gerçekten neye kırıldığını fark et.”

16 Mayıs Cumartesi

Haftanın en önemli günü: Boğa burcunda Yeni Ay.

Bu Yeni Ay bize daha sağlam, daha güvenli, daha sade ve daha gerçek bir başlangıç alanı açıyor. Para, kazançlar, öz değer, beden sağlığı, üretim, estetik, toprak, ev, konfor ve hayat kalitesi ön plana çıkıyor.

Mars ve Şiron kavuşumu da bugün etkili olduğu için bu Yeni Ay sadece huzurlu bir başlangıç değil; aynı zamanda cesaret isteyen bir iyileşme kapısı. Kendi değerimizi görmediğimiz, emeğimizi küçümsediğimiz, başkalarının onayına fazla ihtiyaç duyduğumuz yerlerde güçlü farkındalıklar yaşayabiliriz.

Bugün niyet etmek, finansal plan yapmak, bedenle ilgilenmek, sadeleşmek, yeni bir düzen kurmak için çok kıymetli. Fakat inat, sahiplenme ve “benim dediğim olacak” tavrına dikkat etmek gerekir.

Bu Yeni Ay’ın sorusu şu: “Ben gerçekten neye emek vermek istiyorum ve neyin karşılığını artık almak istiyorum?”

17 Mayıs Pazar

Haftanın son günü zihinsel olarak oldukça hareketli. Ay İkizler burcuna geçiyor, Merkür de İkizler burcuna geçerek iletişim trafiğini hızlandırıyor.

Bugün konuşmalar, haberler, sosyal medya, eğitimler, kısa yolculuklar, fikir alışverişleri ve yeni bağlantılar öne çıkabilir. Zihin çok çalışır; fakat aynı anda çok fazla şeye dağılma riski de vardır.

Venüs ve Şiron arasındaki destekleyici etki ise ilişkilerde şifalı konuşmalar getirebilir. Daha önce incindiğimiz bir konuda daha yumuşak, daha olgun ve daha anlayışlı davranabiliriz.

Bugün yeni bir fikir doğabilir, bir görüşme kapı açabilir ya da bir meseleye bambaşka bir pencereden bakabiliriz. Haftayı zihinsel bir uyanışla kapatıyoruz.

Haftanın Genel Mesajı

Bu hafta gökyüzü bize hem umut hem netlik hem de iyileşme getiriyor. Haftanın başı sezgilerimizi açarken, ortası zihinsel farkındalık ve karar gücü veriyor. Hafta sonu ise Boğa Yeni Ayı ile birlikte hayatımızda daha sağlam, kalıcı ve değerli olanı seçme zamanı başlıyor.

Bu hafta özellikle şu konular öne çıkıyor:

Para ve güven alanları Öz değer ve emek karşılığı İlişkilerde kırgınlıkların şifalanması Yeni kararlar ve önemli konuşmalar Eğitim, ticaret, sosyal medya ve iletişim fırsatları Beden, sağlık, bakım ve sadeleşme ihtiyacı

Haftanın en güzel tarafı, bize sadece hayal kurdurmuyor; aynı zamanda “bunu nasıl somut hale getirebilirim?” sorusunu da sorduruyor.

Haftanın En Şanslı Burçları

Boğa: Yeni Ay sizin alanınızda güçlü bir başlangıç veriyor. Kendinizi, görünürlüğünüzü ve hayat yönünüzü yenileyebilirsiniz. Yengeç: Güneş-Jüpiter desteği size umut, destek, sosyal çevre ve fırsat getirebilir. Başak: Eğitim, yolculuklar, hukuki konular, akademik işler ve vizyon alanında güzel gelişmeler olabilir. Oğlak: Aşk, üretim, sahne, çocuklar, yaratıcı işler ve keyif alanlarında yeni bir sayfa açılıyor. İkizler: Haftanın sonunda Merkür sizin burcunuza geçiyor; iletişim, fikirler ve görünürlük açısından hızlanıyorsunuz.

Haftanın En Çok Dikkat Etmesi Gereken Burçları

Koç: Mars-Şiron etkisi sizi kişisel olarak tetikleyebilir. Öfke, kırgınlık ve ani tepkilere dikkat. Terazi: İlişkilerde karşı tarafın tutumu sizi yorabilir. Dengeyi korumak önemli. Akrep: Yeni Ay karşıt alanınızda; ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik konularında yeni kararlar gündeme gelebilir. Aslan: Kariyer, hedefler ve görünürlük alanında yeni gelişmeler var; fakat sabırsız davranmayın. Kova: Ev, aile, yerleşim ve iç huzur konularında değişim ihtiyacı artabilir.

Burçlara Mini Mesajlar

Koç

Bu hafta kendini yeniden ortaya koymak isteyebilirsin. Fakat eski kırgınlıklarla hareket etmek yerine gerçekten ne istediğini fark etmelisin. Ani tepkiler yerine bilinçli cesaret kazandırır.

Boğa

Yeni Ay senin için güçlü bir yenilenme kapısı açıyor. Hayatında yeni bir sayfa başlatabilir, görünüşünü, hedeflerini, ilişkilerini ya da kararlarını yeniden düzenleyebilirsin. Değerini hatırla.

İkizler

Haftanın sonunda enerji sana dönüyor. Merkür’ün burcuna geçişiyle birlikte konuşmalar, fikirler, bağlantılar ve yeni planlar hızlanıyor. Ama önce iç dünyanda bazı konuları netleştirmen gerekebilir.

Yengeç

Bu hafta desteklendiğini hissedebilirsin. Sosyal çevre, arkadaşlar, ekip çalışmaları ve gelecek planları açısından güzel fırsatlar var. Doğru insanlarla bir araya gelmek sana iyi gelecek.

Aslan

Kariyer ve hedefler alanında yeni bir dönem başlıyor. Daha görünür olabilir, önemli bir karar alabilir ya da iş hayatında yeni bir yön belirleyebilirsin. Ancak aceleyle değil, stratejiyle ilerle.

Başak

Bu hafta ufkunu genişleten gelişmeler olabilir. Eğitim, seyahat, yurtdışı, hukuki işler, yayıncılık ve akademik konular destekleniyor. Eski bakış açını bırakıp daha büyük düşünme zamanı.

Terazi

Ortak para, borçlar, alacaklar, miras, nafaka, kredi, psikolojik dönüşüm ve ilişkilerde derin bağlar gündeme gelebilir. Bu hafta kontrol etmek yerine güvenmeyi öğrenmen gerekebilir.

Akrep

İlişkiler ve ortaklıklar alanında yeni bir sayfa açılıyor. Bir ilişki netleşebilir, yeni bir bağ başlayabilir ya da mevcut ilişkide önemli kararlar alınabilir. Karşındaki kişinin sana ayna tuttuğunu unutma.

Yay

İş düzeni, sağlık, günlük rutinler ve çalışma hayatı bu haftanın ana konusu. Bedenine, emeğine ve zamanına daha fazla değer vermelisin. Daha sade ama daha verimli bir sistem kurabilirsin.

Oğlak

Aşk, çocuklar, sahne, yaratıcılık ve keyif alanında güzel bir Yeni Ay etkisi alıyorsun. Kalbinin neye açıldığını fark et. Üretmek, görünmek ve hayatın tadını daha fazla almak sana iyi gelir.

Kova

Ev, aile, yaşam alanı ve iç huzur konularında yeni bir başlangıç kapısı açılıyor. Taşınma, ev düzenleme, aile içi kararlar veya köklerle ilgili farkındalıklar gündeme gelebilir. Güven duygunu yeniden inşa ediyorsun.

Balık

Haftaya senin enerjinle başlıyoruz. Sezgilerin güçlü, fakat zihnin de hafta ilerledikçe hızlanıyor. Yakın çevre, eğitim, iletişim, kardeşler, sosyal medya ve kısa yolculuklar alanında yeni gelişmeler olabilir.