Son Mühür- İzmir Konak’ta, limanın hemen arkasında yıllardır sessizliğe bürünen o devasa bina için karar verildi. Umurbey Mahallesi’nin simgesi olan 10 bin metrekarelik İzmir Tarihi Elektrik Fabrikası, artık sadece eski bir endüstri mirası olarak anılmayacak.

İzmir Valiliği’ne devredilen bu tarihi yapı, kentin yeni nesil üretim ve teknoloji üssü olma yolunda dev bir adıma hazırlanıyor. Doğrusu, yıllardır atıl duran bu cevherin nihayet el üstünde tutulması kent sakinleri için de büyük bir moral kaynağı oldu.

Restorasyon başlıyor

Restorasyon süreci sadece boya badana işi değil yapının o kendine has ruhu, çelik taşıyıcıları ve karakteristik geniş pencereleri aslına sadık kalınarak elden geçirilecek. Ama binanın içine girdiğinizde bambaşka bir dünya sizi karşılayacak. Tarihi tuğla duvarların arasında cam bölmeli toplantı odaları, gençlerin dirsek çürüteceği ortak çalışma alanları ve asma katlar yükselecek. Proje bittiğinde, modern ışıklandırmasıyla bölgenin çehresini değiştireceği de aşikâr. Peki, bu dev alanda neler yapılacak?

Yazılımcıdan girişimciye herkes aynı çatıda toplanacak

Burası sadece bir ofis binası olmayacak. Yazılım geliştiriciler, yapay zeka üzerine kafa yoran ekipler ve oyun dünyasına yön veren dijital tasarımcılar burada bir nevi "imece" usulü bir ekosistem kuracak. Start-up dediğimiz o yeni yetme ama potansiyelli girişimler, yüksek kira derdi olmadan profesyonel bir çalışma ortamına kavuşacak. Bilgi paylaşımının teşvik edildiği bu dinamik yapı, İzmir'in o her zamanki yenilikçi damarını besleyecek gibi görünüyor.

Vali Elban: "İzmir’in belleği gelecekle buluşuyor"

Çalışmaları yakından takip eden İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, projeye dair heyecanını gizlemedi. Kent belleğinde derin izleri olan bu binanın yeniden işlevlendirilmesinin tarihi bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Elban, konuya dair şunları söyledi:

"Uzun yıllardır kendi kaderine terk edilmiş olan bu alanı, yüksek katma değer üreten bir teknoloji merkezine dönüştürüyoruz. Burası sadece restore edilmiş bir bina değil; gençlerin ürettiği, fikirlerin havada uçuştuğu bir çekim merkezi olacak."

Vali Elban’a göre bu dönüşüm, İzmir’i sadece bölgesel değil, ulusal çapta bir yazılım ve tasarım üssü haline getirecek. Projenin asıl hedefi ise net: Nitelikli istihdamı artırmak ve İzmir’in o bitmek bilmeyen girişimcilik potansiyelini katma değerli bir güce çevirmek.

Kalkınma için teknoloji art

Bir zamanlar kente elektrik sağlayan bu bina, şimdi kentin ekonomik geleceğine enerji verecek. Yüksek katma değerli yatırımların önünü açacak olan bu yeni ekosistem, sadece İzmir’in yerel ekonomisine değil, Türkiye’nin teknoloji odaklı büyüme hedeflerine de doğrudan omuz verecek.